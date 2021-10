Evergrande caurà (però això ja ho sabien). El tema és com

Com molts altres clients, un executiu del banc va entrar ahir en el meu despatx i em va preguntar si *Evergrande anava a desaparèixer. Li vaig respondre, Sí. Encara que monosil·làbica, no deixa de ser tota una declaració (vistos els enormes dubtes que encara suscita aquest assumpte).

I és que després d’examinar els successos de les últimes hores, la meva percepció s’ha mogut ràpidament cap a la idea que Evergrande caurà, i ho farà més aviat que tard. Els resumeixo el meu raonament:

La intervenció ha començat: Les autoritats locals de dues ciutats importants (Guangzhou i Zhuhai) han decidit confiscar els ingressos que la companyia percep per les vendes dels seus immobles a la ciutat. Han indicat a l’empresa que ha de dipositar tots els seus ingressos en comptes custodiats i controlats per l’autoritat. El problema és que hi ha ja 8 províncies que estarien conformant el mateix esquema, per la qual cosa cal esperar una confiscació de tots els seus ingressos en poc temps.

Les autoritats estan valorant el risc sistèmic: El Banc central d’Hong Kong (que segueix instruccions de Pequín) ha demanat als bancs comercials de la ciutat que informin sobre la seva exposició real a Evergrande. Els ha donat 24 hores per a respondre. La divisió financera sota la lupa del govern: Les autoritats de Shenzhen han obert recerca (pas previ a una intervenció total) a la unitat de Wealth Management de Evergrande, després de l’impagament d’alguns dels seus productes financers comercialitzats. El problema és que aquests productes es van vendre a més de 80.000 inversors, que al seu torn utilitzaven aquests productes per a demanar préstecs. Haurem d’estar atents al possible efecte va dominar per palanquejar el mateix producte en diverses transaccions. Avorten tots els plans de la companyia: No és d’estranyar que Evergrande hagi hagut d’avortar el seu pla de llançar al mercat a una empresa filial per a aixecar nou capital. La IPO de llançament de la seva unitat “Evergrande New Energy Vehicle Group”, per a aixecar capital i ser llistada en l’índex Shangai Innovation Exchange ha estat avortada. Des de la companyia, baixen els braços: A diferència del missatge esperançador de la setmana passada sobre l’habilitat de la companyia per a superar els seus problemes, el CEO de la companyia ha advertit en les últimes hores que “l’empresa afronta un difícil futur sense una injecció de capital”. Sense rescat: Aquesta injecció de capital, em temo, no arribarà. El govern de Pequín ha instruït als governs regionals perquè “es preparin per a una tempesta social per la desaparició d’Evergrande”. Tal missatge suggereix, sota el meu punt de vista, que Evergrande no serà rescatada. Existeixen problemes de contagi: L’objectiu de confiscar els ingressos de la companyia no és un altre que garantir que aquests ingressos estaran dedicats a emplenar les obligacions d’obra i lliurament als clients de la companyia. I això és molt, molt delicat, perquè s’estaria discriminant de facto entre creditors de la companyia. I la meva preocupació és que els creditors off-shore acabin absorbint una part desproporcionada de les pèrdues. Si això és així, automàticament hauríem de sotmetre a totes les empreses de Real Estate xineses a un procés de de-ràting (incorporant en el preu dels seus bons la possibilitat d’un tracte diferencial a creditors off-shore, decidit des de la política). Ull amb això perquè no està posat en preu (encara cotitzen en els 85 centaus per dòlar, i les empreses REIT xineses pesen un 27% en els índexs de RF corporativa de HY regional (Barclays USD Àsia HY index). Enderrocament controlat?: Pequín ha ordenat a les seves empreses públiques o SOEs (StateOwned Enterprises) comprar alguns actius de Evergrande. Concretament, la financera pública Shenyang Shengjing Finance Investment ha hagut de comprar el 19,9% de participació que Evergrande tenia al banc Shengiing Bank, amb l’esperança que aquestes compres ajudin a mitigar el risc d’una caiguda més desordenada, en disposar d’alguna cosa de cash amb el qual fer front a alguns dels seus compromisos amb creditors. Encara que Pequín ho negui, això és vist com una intervenció directa de liquidació d’actius. Futur pròxim: Si hagués d’aventurar-me a descriure el futur d’aquesta companyia, diria que serà trossejada en 4 parts. A saber: 1) Real Estate. 2) Financera. 3) Vehicles elèctrics. 4) Altres activitats (miscel·lània). Després d’aquest desmembrament, les parts seran venudes al millor postor. En el procés, els creditors estrangers rebran la pitjor part de la liquidació.

Però tot això és només una opinió, i val el que val. Un ha de ser prou honrat per a reconèixer que sap poc, o res, sobre moltes coses.

Sigui com sigui, he considerat oportú començar a esclarir els dubtes que puguin tenir sobre els esdeveniments propers.

Àlex Fusté

Economista en Cap del Grup Andbank (Chief economist)