Salazar demana per dades relatives al centre penitenciari

La consellera general socialdemòcrata i presidenta suplent del grup parlamentari, Judith Salazar, ha entrat aquest dimecres una demanda d’informació que pretén oficialitzar un treball de camp que els mateixos presidents del grup parlamentari socialdemòcrata van realitzar ara ja fa un temps prop de la presó. L’actual demanda respon a la manca de trasllat per escrit, per part dels responsables del Ministeri de Justícia i Interior, de les respostes que la direcció del centre penitenciari va formular a les conclusions expressades pel grup parlamentari entorn d’aquesta qüestió.

La consellera general, a banda de les dades estadístiques relatives a la presó preventiva, al compliment de les penes, o als llocs del treball que s’ofereixen a les persones en règim d’internament, també ha demanat pels espais, l’oferta educativa orientada a la reinserció, o l’atenció psico-social de què disposen els reclusos. Altres inquietuds són les relatives amb les comunicacions amb l’exterior en l’àmbit de la parella i el familiar o com ha afectat la pandèmia a la dinàmica del centre, entre altres.

Així mateix, Salazar ha preguntat sobre si existeix algun mecanisme o estructura similar a una Junta de Tractament, que estigui integrada per professionals que atenguin personalment els interns, si hi ha un procediment judicial penal preferent amb els ingressats amb caràcter preventiu, quin percentatge de les condemnes per delictes que requereixen ingrés a presó han complert presó preventiva prèvia a la sentència condemnatòria, quants condemnats han accedit a beneficis penitenciaris i a quins, així com el motiu pel qual es desaconsella la doble instància​ judicial penal/penitenciària en l’abordatge i seguiment de les condemnes penals de privació de llibertat.

L’estudi fet pel grup parlamentari socialdemòcrata té com a objectiu analitzar les condicions de les persones que es troben privades de llibertat, tant pel règim d’internament com de les possibilitats de resocialització que es treballen des del centre penitenciari, observant com es comporta el sistema penal des que s’activa la seva intervenció fins que aquesta finalitza.