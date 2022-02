Àxel Esteve queda 32è a la Copa d’Europa d’Almaasa a Suècia

Aquest dimecres Àxel Esteve ha tancat dues jornades de Copa d’Europa d’eslàlom a Almaasa (Suècia), i ho ha fet amb la 32a posició.

Esteve ha fet una cursa amb un millor esquí que el dia anterior, quan no va poder acabar la segona mànega quan era 56è a la primera. L’andorrà, avui, ha estat 32è sortint amb el dorsal 59. A la primera mànega, a més, s’ha quedat a 0.19 dels 30, i finalment ha acabat 32è amb crono total de 1.41.48, a 0.28 de la 30a posició que donava accés als punts de Copa d’Europa, i a 3.21 del guanyador, el francès Steven Amiez (1.38.27).

Ara l’andorrà viatja al Principat per descansar uns dies i tornar a competir a Kronplatz (Itàlia), del 27 de febrer al 6 de març, per després tornar novament a Andorra per acabar de preparar les finals de la Copa d’Europa de Soldeu El Tarter.

Cornella, 32è al gegant FIS de Bormio

Si ahir era el gegant dels Nacionals Júniors britànics, aquest dimecres Bormio (Itàlia) acollia un gegant FIS. Xavier Cornella ha estat 32è.

L’esquiador andorrà ha finalitzat en la 32a posició a una cursa que ha comptat amb 136 participants. Cornella ha marcat un temps de 1.44.68, a 4.10 del guanyador, que ha estat el txec Marek Muller, que s’ha imposat amb 1.40.58.

GS FIS de Bormio : Medina, out a la segona quan era 3a a la primera

Íria Medina no ha pogut confirmar la bona primera mànega d’aquest dimecres al gegant FIS de Bormio (Itàlia). L’andorrana, que era tercera, no ha acabat la segona baixada. Jordina Caminal ha estat 26a.

Caminal ha acabat 26a amb un crono de 1.50.84, a 4.07 de la guanyadora, la britànica Jessica Anderson, que ha vençut amb 1.46.77.

Per la seva part, Medina, que marcava el tercer millor temps a la primera mànega, a la segona no ha pogut completar la baixada en caure.