S’aixeca el confinament d’aus a Catalunya per la millora de la situació epidemiològica de la influença aviària

Tenint en compte l’evolució favorable de la situació epidemiològica de la influença aviària a Espanya durant les darreres setmanes, així com la situació de la malaltia a les zones d’origen dels moviments d’aus migratòries amb destinació a Espanya i la previsió d’evolució de les temperatures, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha decidit aixecar les mesures de confinament de les explotacions d’aus per a la prevenció i el control del contagi per influença aviària a tota Catalunya, inclosos els municipis de les zones d’Especial Risc i d’Especial Vigilància (zones amb concentració d’aus salvatges o on s’ha declarat algun focus). L’aixecament oficial entra en vigor a partir d’aquest mateix dijous, que s’ha publicat al BOE la corresponent ordre ministerial.
A partir d’aquest moment, totes les explotacions de Catalunya podran mantenir les aus de corral i les aus captives a l’aire lliure. S’aixeca així el confinament per a totes les formes de cria existents, incloses les explotacions ecològiques, d’autoconsum o les que produeixen ous i carn per a la venda directa al consumidor final.
També es poden dur a terme concentracions d’aus (certàmens ramaders, mostres i exhibicions), que a partir d’aquest moment es podran celebrar a tot el territori sense restriccions.
Es manté el programa de vigilància
Malgrat la bona evolució de la malaltia, el Departament manté actiu el programa de vigilància en aus de corral amb l’objectiu de detectar de forma precoç la circulació del virus de la influença aviària, per tal d’evitar-ne la propagació entre les explotacions d’aviram i minimitzar l’afectació que pot tenir tant per a la producció avícola com per a la salut pública.
El sistema de vigilància combina la detecció precoç de sospites de malaltia comunicades pels professionals del sector amb mostrejos periòdics a explotacions seleccionades segons criteris de risc.
Alhora, també es manté el programa de vigilància de la influença aviària en aus salvatges per a detectar de forma precoç la circulació del virus en aquestes aus, a fi de protegir les explotacions d’aus de corral i salvaguardar la salut pública.
En aus salvatges s’aplica un sistema de vigilància passiva basat en el risc, mitjançant la investigació d’aus trobades mortes o malaltes.
El darrer cas declarat a Catalunya
A Catalunya, gràcies a la coordinació entre el sector i l’Administració en la gestió de la malaltia, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va poder aixecar el passat 2 de febrer les restriccions relatives al moviment d’aus vives i de productes avícoles que s’havien establert en una zona restringida en un radi de 10 km al voltant de les explotacions afectades, arran de la detecció de dos focus d’influença aviària d’alta patogenicitat declarats als municipis de Bellpuig (Urgell) i Castellnou de Seana (Pla d’Urgell).
Les restriccions van quedar sense efecte als municipis següents: Linyola, la Fuliola, Tornabous, Sant Martí de Riucorb, Arbeca, Miralcamp, Mollerussa, el Poal, Vila-sana, Ivars d’Urgell, Barbens, Anglesola, Castellnou de Seana, Golmés, Bellpuig, Preixana i Bellvís.