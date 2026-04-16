El GPS aposta per un Codi Penal “més garantista amb la despenalització de l’avortament com a eix principal”

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Susanna Vela, i la consellera general, Laia Moliné, han presentat aquest dijous, en roda de premsa, al Consell General, el conjunt d’esmenes al Projecte de llei qualificada del Codi Penal amb l’objectiu de reforçar la protecció de les persones, millorar la seguretat jurídica i adaptar el text a la realitat social actual.
El GPS ha registrat un ampli paquet d’esmenes per a “avançar cap a un Codi Penal més garantista, proporcional i alineat amb els estàndards europeus en matèria de drets humans”.
Despenalització de l’avortament
Un dels eixos principals de la proposta és la despenalització de l’avortament abans de les catorze setmanes i la regulació de supòsits de no punibilitat fins a les vint-i-dues setmanes.
En aquest sentit, Susanna Vela ha defensat que “des de fa temps és necessari legislar entorn la interrupció de l’embaràs” i ha remarcat que “no és suficient reconèixer els tres supòsits, sinó que el dret a la reproducció s’ha de poder donar en tots els supòsits i circumstàncies de forma lliure i gratuïta”.
La proposta incorpora també els supòsits de no punibilitat en casos de violació, malformació del fetus o risc per a la salut de la gestant, en línia amb les recomanacions internacionals. En aquest sentit, Vela ha advertit que “sense una llei clara, l’avortament pot estar penalitzat o en una zona d’incertesa”, fet que compromet la seguretat jurídica i els drets fonamentals.
Més protecció per als menors
El GPS proposa elevar l’edat de consentiment sexual dels 14 als 16 anys. La proposta manté una excepció per a relacions entre joves amb proximitat d’edat, però en limita l’abast reduint la diferència màxima de cinc a tres anys.
Laia Moliné ha subratllat que “el consentiment ha de ser real, i això vol dir també garantir que hi ha maduresa suficient per donar-lo”, en un context d’augment dels delictes contra la llibertat sexual i de major vulnerabilitat dels infants i adolescents.
Més seguretat jurídica en delictes sexuals
En relació amb el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, el GPS planteja millorar la precisió del tipus penal, eliminant expressions massa indeterminades i concretant millor les conductes punibles.
Moliné ha destacat que “l’objectiu és garantir que el tipus penal sigui prou precís, tal com exigeix el principi de legalitat, evitant interpretacions àmplies o insegures”. En aquesta línia, es reforça també el principi d’irrellevància del consentiment de la víctima en situacions de violència, intimidació, engany o abús de vulnerabilitat.
Prohibició de les pràctiques de conversió
Les esmenes incorporen la tipificació específica de les pràctiques de conversió mitjançant la creació d’un nou article al Codi Penal.
Aquesta proposta té per objectiu sancionar conductes dirigides a modificar o reprimir l’orientació sexual o la identitat de gènere de les persones. Moliné ha remarcat que es tracta de “deixar clar que ningú pot ser sotmès a pràctiques que neguin qui és”.
Millores tècniques del Codi Penal
En l’àmbit tècnic, el GPS planteja diverses modificacions per a garantir una aplicació més justa del dret penal.
Entre aquestes, destaca la incorporació de la circumstància atenuant de dilacions indegudes. Vela ha recordat que “un retard excessiu en la justícia suposa, en si mateix, una forma de perjudici per a l’acusat”. A més, el grup proposa eliminar la punició de la conspiració i la provocació en determinats delictes, en considerar que suposa un avançament desproporcionat de la intervenció penal sobre actes preparatoris que rarament es castiguen.
Proporcionalitat en corrupció
En matèria de corrupció, el GPS defensa la necessitat d’introduir criteris de proporcionalitat i d’individualització judicial de les penes.
Vela ha denunciat que “resulta sorprenent que la corrupció passiva de particulars tingui la mateixa pena que la de funcionaris”, tot i que aquesta última afecta directament la funció pública. En aquest sentit, es proposa ajustar el sistema sancionador i eliminar determinades previsions que poden generar disfuncions en l’aplicació de les penes.
Protecció del patrimoni cultural
Finalment, el GPS proposa la tipificació del tràfic de béns culturals i l’ampliació de la responsabilitat penal en aquests casos, amb l’objectiu de reforçar la protecció del patrimoni històric, artístic i cultural.
Moliné ha destacat la necessitat d’incorporar “una protecció efectiva del patrimoni cultural, incloent també la responsabilitat dels qui, des de l’administració, en facilitin la comissió”.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata -asseguren- continuarà treballant durant el tràmit parlamentari per a incorporar aquestes esmenes i assolir un Codi Penal més just, coherent i adaptat al present.
En paraules de Laia Moliné, “no es tracta només de modificar un text legal, sinó de garantir que el nostre ordenament respongui de manera efectiva als reptes actuals i protegeixi adequadament les persones i els valors col·lectius de la nostra societat”.