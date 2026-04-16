L’Escola Agrària del Pallars forma una vintena de ramaders en primers auxilis veterinaris en ramaderia extensiva

L’Escola Agrària del Pallars, centre públic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya, ha organitzat del 8 al 10 d’abril el curs ‘Primeres cures veterinàries en ramaderia extensiva’, una formació adreçada a ramaders, propietaris i professionals vinculats al món rural que volen actuar amb seguretat i eficàcia davant situacions d’emergència sanitària en entorns de muntanya.
Amb una clara orientació pràctica, el curs ha capacitat l’alumnat en la identificació de lesions, l’estabilització dels animals i l’aplicació de primeres atencions fins a l’arribada del personal veterinari. També s’hi ha treballat la gestió de parts complicats i la presa de decisions en situacions exigents, amb l’objectiu de garantir el benestar animal i la seguretat de les explotacions. Els exercicis pràctics, basats en casos reals, han permès als participants adquirir coneixements directament aplicables al seu dia a dia, millorant la seva autonomia i capacitat d’actuació en contextos sovint complexos.
Segons Marta Boleda, veterinària de camp i docent de la formació, “És un bon curs per a aprendre maneig i sanitat animal sempre des del punt de vista més pràctic i posant en voga tota la normativa tant de benestar animal com de gestió, aplicació i manipulació dels productes zoosanitaris. Destacar la participació i bona predisposició dels alumnes en un curs eminentment pràctic que fa que el ramader aprofiti de la millor manera el seu temps de formació”.
L’elevada demanda del curs ha motivat la programació de dues noves edicions en diferents punts del territori, que es realitzaran a les comarques del Pallars Sobirà, concretament a Sort, i la Vall d’Aran. Aquesta iniciativa respon a la voluntat d’apropar la formació allà on es detecten necessitats específiques, i de donar resposta directa al sector ramader.
El curs ha estat molt ben valorat pels participants, que han destacat la utilitat i aplicabilitat dels continguts. Amb aquesta proposta, l’Escola Agrària del Pallars reforça el seu compromís amb la formació contínua i especialitzada, orientada a donar resposta a les necessitats reals dels professionals i a posar en valor la ramaderia extensiva com a activitat clau per al territori i el medi rural.