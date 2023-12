S’adjudica la realització d’un projecte per a l’estudi i implementació del transport públic segregat

Un autobús d’Andorra (SFGA)

El Govern ha aprovat l’adjudicació definitiva de l’avantprojecte d’implantació i d’impuls futur d’un pla sectorial d’infraestructures que inclogui la implementació d’un sistema de transport públic urbà de viatgers segregat. Amb aquests nous estudis el Govern fa un pas més per a poder trobar el millor model de transport públic segregat que permeti donar fluïdesa a la mobilitat del país, descongestionant el sistema actual, així com permetre reduir el nivell d’emissions de CO2 amb efecte d’hivernacle descarbonitzant el sector.

El concurs públic ha recaigut a l’UTE Suport Enginyers Consultors, SA – Euroconsult, SA – Pau Iglesias Rodríguez per un import de 319.385,44 euros. L’objectiu del treball és identificar el traçat i la tipologia de transport segregat més adequat a les necessitats reals de la xarxa i de la població, per a finalment redactar un Pla sectorial d’infraestructures del transport públic segregat, també en el marc d’aquest contracte, que permeti fer una reserva d’espai real dels espais previstos per a acollir aquest tipus d’infraestructures.

Així, es preveu poder definir quin ha de ser el servei segregat entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany i les futures possibles connexions amb la Vall d’Orient i la Vall del Nord, així com una possible obertura exterior amb la Seu d’Urgell i l’opció d’habilitar enllaços i aparcaments intermodals, entre altres infraestructures a considerar.

El projecte es preveu implementar-se en 4 fases: fase 1 de diagnosi, consultes i estudi d’alternatives: identificació del traçat i del sistema de transport; fase 2 de redacció de l’avantprojecte; fase 3 amb la redacció del Pla sectorial d’infraestructures del transport públic segregat, i la fase 4 de treballs de suport en el procés aprovació del Pla.