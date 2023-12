Es prorroga la flexibilització dels ajuts a l’habitatge de lloguer durant el 2024

Un pis moblat de lloguer (wirestock / Freepik)

El Govern ha validat aquesta setmana continuar mantenint la flexibilització dels requisits de l’ajut a l’habitatge de lloguer per a l’any 2024 per a facilitar el manteniment de l’habitatge de lloguer a les persones i famílies que tenen més dificultats, col·laborant en el pagament de la mensualitat de la renda de l’habitatge principal.

La conjuntura econòmica actual fa necessari el manteniment d’aquesta flexibilització per a l’any que ve, mantenint els requisits flexibles ja establerts per a poder beneficiar-se de l’ajut. La flexibilització per a la demanda de l’ajust cal recordar que preveu la reducció del període de residència legal i efectiva al Principat, de cinc a tres anys, s’augmenta el topall d’ingressos per a poder beneficiar-se de l’ajut, d’1,2 a 1,3 vegades el LECS personal o familiar i, a més, s’incrementa el percentatge de participació en l’import de la renda mensual del 30% al 35% i del 35% al 40% pels col·lectius prioritaris.

Les sol·licituds s’han d’adreçar, degudament formalitzades i acompanyades dels documents fixats en l’apartat següent, al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edifici administratiu, c. Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella.

Aquesta decisió se suma a la que la setmana passada va emprendre l’Executiu quan ja va decidir aprovar la pròrroga automàticament pel 2024 dels ajuts a l’habitatge de les persones que ja el perceben. De fet, aquest divendres el Govern també ha aprovat fixar les dates límit per a presentar els rebuts per a l’ajut per a l’habitatge de lloguer de la convocatòria 2024: per al primer trimestre s’han d’entregar els justificants de les mensualitats de gener al març abans del 31 de maig del 2024; per al segon trimestre cal entregar els rebuts de les mensualitats d’abril al maig abans del 31 d’agost del 2024; per al tercer trimestre caldrà entregar els justificants de les mensualitats de juliol al setembre abans del 30 de novembre del 2024; i finalment per al quart trimestre caldrà presentar els rebuts d’octubre a desembre abans del 31 de gener del 2025.

Els rebuts s’han de presentar al Servei de Tràmits dels comuns o del Govern. Els rebuts presentats fora del termini a dalt establert, i sempre que no hi hagi un motiu degudament justificat, no s’abonaran.