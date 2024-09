Roger Puig torna de la primera estada a Xile amb bones sensacions

Pol Aguilà i Roger Puig a Xile (FAE)

L’esquiador de para esquí, Roger Puig, ha estat entrenant al Colorado, a Xile, des de mitjans d’agost. L’andorrà ha tornat a casa per a estar-s’hi tres setmanes i tornar el pròxim dia 23, de nou, a aquell país. Allà tindrà les primeres curses de la temporada i més sessions d’entrenaments. La primera estada a Xile ha deixat un molt bon sabor de boca.

Si en aquest primer viatge ja finalitzat ha estat entrenant gegant i eslàlom, al segon trasllat realitzarà sessions de velocitat. La valoració ha estat molt positiva perquè, a més, han pogut esquiar pràcticament tots els dies i l’evolució de l’esquí de Roger Puig ha estat la millor possible, segons el seu entrenador, Pol Aguilà: “S’ha vist una evolució molt bona, des del primer dia que ens vam posar els esquís, fins avui”.

Puig entrenarà ara a casa durant les pròximes setmanes. Després, del 23 de setembre al 15 d’octubre tornarà a Xile a entrenar velocitat i, a més, competirà a dues curses de supergegant, els dies 27 i 28 de setembre, a Corralco.

Roger Puig, esquiador: Han sigut tres setmanes al Colorado on hem estat esquiant pràcticament tots els dies. Hem tingut molt bona rebuda per part de tots els equips, ens hem ajuntat amb tothom en ser un equip amb un entrenador i un atleta. Hem tret el màxim rendiment de les condicions. Ara tres setmanes a Andorra per a entrenar físic i després altres tres setmanes a Corralco a fer un treball més específic, ja de traçat, i sobretot encarat a la velocitat, perquè és una estació que ens permetrà entrenar tant supergegant com descens amb equips de Copa del Món. També allà a Corralco tindrem les dues primeres curses de la temporada, dues SAC, dos supergegants, que serviran per a introduir una mica la carrera i canviar el xip de pretemporada cap a la competició”.

Pol Aguilà, entrenador: Ha estat un camp que hem dividit en quatre blocs: dos blocs d’eslàlom i dos de gegant. Els primers blocs d’eslàlom i gegant ens hem centrat molt en treballar la base, l’esquí lliure, la tècnica i coses de nivell inferior, i els dos blocs següents hem pujat el nivell i hem complicat les condicions, la pista, traçats més llargs, crono… buscant més la velocitat i el rendiment. S’ha vist una evolució molt bona, des del primer dia que ens vam posar els esquís, fins avui. Ara ens centrem a anar a Corralco d’aquí a tres setmanes, ja fent un treball mot més específic centrat en cursa i introduint la velocitat. Aquest camp, en el que seria relació rendiment costós ha sigut brutal. Hem tingut condicions molt bones i estem molt agraïts amb tots els equips amb què hem coincidit. Ara estem ja amb ganes de la segona estada”.