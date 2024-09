L’Esquí Club Pas Grau entrena amb Verdú i Odermatt a Ushuaia

Al centre, Joan Verdú, amb els components de l’Esqui Club Pas Grau. Foto: Pol Ferrer

L’Esqui Club Pas Grau no ha parat durant l’agost amb el focus posat en arribar a l’inici de la temporada 2024-2025 en les millors condicions físiques i tècniques. El 16 d’agost, els U16 marxaven cap a Ushuaia, Argentina, amb Damien Bousquet com responsable de grup per a retrobar les sensacions sobre els esquís.

Les condicions han permès treballar bé, amb bones condicions de neu i fred, tant l’esquí lliure, com l’eslàlom amb piquet llarg i, el gegant, amb una neu més dura i més exigent, però amb condicions que els atletes es trobaran en l’alta competició.

A Cerro Castor, l’equip U16 ha pogut entrenar al costat d’alguns dels millors esquiadors d’alpí del món com Marco Odermatt o Linus Strasser.

La baixes alçades de l’estació fan que el cansament no sigui tan intens com quan s’entrena en glaceres a 3.000 metres, per la qual cosa es pot fer treball de més intensitat.

Pel que fa als U19, el 17 d’agost van posar rumb a Lake Tekapo, Nova Zelanda. Aquest grup viatja amb Jaume Planella, que substitueix a Emanuele Pellesi, fitxat per la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, i la gerent, Juliet Sattherthwaite.

Aquest grup ha tingut el privilegi d’entrenar al costat del representant andorrà més internacional i excorredor del club, Joan Verdú, com també al costat de noms consagrats com Marcel Hirscher (qui retorna al circuit mundial després d’uns anys de descans, ara sota bandera de Bèlgica), Alice Robinson o el potent equip noruec, amb qui també comparteixen gimnàs a les tardes.

“Es un privilegi per a nosaltres i crea un gran ambient de competició i de pretemporada que estem aprofitant molt”, afirma Jaume Planella.

Les condicions de neu han estat bones després d’uns primers dies de mal temps, cosa que ha fet possible el treball previst quant a aprenentatge i consolidació de conceptes per a anar poc a poc pujant la intensitat i esquiant neus més complicades.

Qui sí han fet un descans a l’agost han estat les categories més joves, per a reprendre el treball aquest mateix dilluns en estatge a Sant Pere Pescador, on estaran fins a final de setmana.

Els entrenadors Alejandra Riveros, Kevin Champanier, Fer Poggi i Pablo Gudina acompanyen a les categories U10, U12 i U14.