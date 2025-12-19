Roger Puig és 14è al Gegant de la Copa del Món de Sankt Moritz

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat avui 14è en la prova de gegant de la Copa del Món disputada a Sankt Moritz (SUI), en una jornada positiva que li permet superar amb escreix els objectius marcats i continuar guanyant confiança en aquesta disciplina. Puig ha completat una primera mànega sòlida, en què ha acabat en 15a posició, mantenint-se dins del grup competitiu malgrat sortir amb el dorsal 24, una posició inicial que no facilitava l’accés als millors temps. En la segona mànega, l’andorrà ha estat capaç de millorar el seu rendiment, remuntant una posició per a acabar situant-se 14è en la classificació final.
L’objectiu del dia era clar: entrar entre els 20 millors i, si era possible, apropar-se al top-15. Amb el resultat final, Roger Puig no només ha complert aquests objectius, sinó que els ha superat, sumant una nova actuació sòlida a la Copa del Món.
Aquest resultat és especialment rellevant en una disciplina com el gegant, on Roger Puig encara està treballant per a trobar la mateixa fluïdesa i confiança que mostra en altres proves. Tot i això, la progressió mostrada avui reforça el seu treball i consolida la seva evolució en aquesta especialitat.
Amb aquest resultat, Puig, suma 18 punts més en la general de la Copa del món i els primers 18 en la categoria de gegant.