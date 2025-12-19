Cap de setmana amb accessos tancats, a França, per a accedir a Andorra

Una de les barricades muntades pels ramaders francesos (RTVA)
El Govern andorrà manté contactes amb França, que continua en peu de guerra per la dermatosi nodular contagiosa que afecta el bestiar boví. Els agricultors francesos mantindran els bloquejos a Tarascon i Ur fins diumenge si no hi ha negociació. Aquest matí de divendres els pagesos i ramaders s’han reunit amb l’executiu gal per a evitar que es sacrifiquin ramats sencers i demanar una segona vacunació a la primavera. Així ho publica RTVA.

Es tracta ja de la novena jornada de mobilització a França. Els accessos més immediats a Andorra troben barrera a Tarascon i a Ur on el suport també arriba de Catalunya. Mentre, el primer ministre francès, Sebastién Lecornu, els ha demanat de no bloquejar les carreteres en dates nadalenques quan els alumnes comencen les vacances i molta gent es mobilitza per a anar a veure la família. Però els ramaders avisen que per Nadal encara hi seran. La resposta és ferma.

“El debat ve perquè la vacuna no ha erradicat la malaltia i si aquesta persisteix mataran tot el ramat. Nosaltres demanem que es mati solament la vaca malalta i també demanem poder tornar a vacunar a les vaques a la primavera, abans de tornar-les a la muntanya perquè sigui segur”, manifesta Christian Tallant, dels pagesos de la Cerdanya.

Ara mateix el govern francès dicta el sacrifici de tot el ramat i no de l’animal malalt com es demana. A més, molts animals encara no han completat la immunitat per la vacunació. Quant a l’acord entre la Unió Europea i Mercosur, que s’ajorna a gener, continuen reticents per l’amenaça d’entrada de productes d’Amèrica del Sud a preus i estàndards de qualitat per a la salut més baixos que amenacen el sector i la salut dels consumidors.

Aquesta dificultat per a accedir al Pas de la Casa des de França està preocupant considerablement als sectors del comerç i turístic de la vila encampadana, perjudicats massa sovint cada cop que hi ha protestes a l’altra costat de la frontera. Les pèrdues econòmiques es preveuen almenys del 50%.

