Cap de setmana amb accessos tancats, a França, per a accedir a Andorra

El Govern andorrà manté contactes amb França, que continua en peu de guerra per la dermatosi nodular contagiosa que afecta el bestiar boví. Els agricultors francesos mantindran els bloquejos a Tarascon i Ur fins diumenge si no hi ha negociació. Aquest matí de divendres els pagesos i ramaders s’han reunit amb l’executiu gal per a evitar que es sacrifiquin ramats sencers i demanar una segona vacunació a la primavera. Així ho publica RTVA.
Es tracta ja de la novena jornada de mobilització a França. Els accessos més immediats a Andorra troben barrera a Tarascon i a Ur on el suport també arriba de Catalunya. Mentre, el primer ministre francès, Sebastién Lecornu, els ha demanat de no bloquejar les carreteres en dates nadalenques quan els alumnes comencen les vacances i molta gent es mobilitza per a anar a veure la família. Però els ramaders avisen que per Nadal encara hi seran. La resposta és ferma.
“El debat ve perquè la vacuna no ha erradicat la malaltia i si aquesta persisteix mataran tot el ramat. Nosaltres demanem que es mati solament la vaca malalta i també demanem poder tornar a vacunar a les vaques a la primavera, abans de tornar-les a la muntanya perquè sigui segur”, manifesta Christian Tallant, dels pagesos de la Cerdanya.
Ara mateix el govern francès dicta el sacrifici de tot el ramat i no de l’animal malalt com es demana. A més, molts animals encara no han completat la immunitat per la vacunació. Quant a l’acord entre la Unió Europea i Mercosur, que s’ajorna a gener, continuen reticents per l’amenaça d’entrada de productes d’Amèrica del Sud a preus i estàndards de qualitat per a la salut més baixos que amenacen el sector i la salut dels consumidors.
Aquesta dificultat per a accedir al Pas de la Casa des de França està preocupant considerablement als sectors del comerç i turístic de la vila encampadana, perjudicats massa sovint cada cop que hi ha protestes a l’altra costat de la frontera. Les pèrdues econòmiques es preveuen almenys del 50%.