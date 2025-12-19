L’Acord amb la UE de gestió de fronteres “reforçarà la seguretat i mantindrà els controls aleatoris a les fronteres”

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, han comparegut aquest divendres al matí davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior per a informar de la situació al voltant del sistema de control fronterer europeu Entry Exit. Durant la compareixença les dues ministres han explicat les múltiples accions que s’han dut a terme des de l’aprovació del Reglament al 2017 amb l’objectiu que la posada en marxa d’aquest sistema no tingui un efecte de control sistemàtic a les fronteres amb Andorra.
“Aquest objectiu fins a la data d’avui l’hem assolit i tothom ho ha pogut comprovar a les fronteres, ara estem enllestint la negociació de l’Acord perquè no s’apliqui l’Entry Exit Sistem” a partir de l’abril, data en què la Unió Europea exigeix als estats membres posar en funcionament el nou sistema, ha explicat la ministra Tor. En aquesta línia, segons es desprèn de les negociacions mantingudes, es mantindran els controls aleatoris com fins a la data i, per tant, no es planteja un control sistemàtic (a tots els vehicles) a les fronteres terrestres d’Andorra.
La ministra ha explicat que el nou Acord establirà avaluacions i controls de seguretat previs a l’hora d’accedir a la residència al país. Alguns d’aquests elements, de fet, ja s’han integrat al Reglament d’immigració, com l’exigència que la persona demandant no hagi excedit els 90 dies d’estada a l’espai Schengen. En aquest sentit, la ministra Tor ha defensat que el nou Acord aportarà més seguretat ja que Andorra tindrà accés als sistemes d’alerta i d’amenaces europeus.
Per la seva part, Ester Molné ha assenyalat que les dades demostren que poc menys del 10% de les autoritzacions d’immigració han esta rebutjades per no complir amb l’exigència d’acreditar una estada inferior als 90 dies a l’espai Schengen. Així doncs, “com sempre ha defensat el Govern”, l’aplicació de la nova normativa té un impacte menor sobre les empreses i l’activitat es pot desenvolupar amb “un alt grau de normalitat”.
Finalment, Imma Tor ha volgut recordar que “sense la negociació de l’Acord d’associació amb la UE no hi hauria hagut cap negociació sobre l’Entry Exit System i s’hagués aplicat el control sistemàtic a les fronteres d’Andorra”.