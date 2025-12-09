Roger Puig, 5è a la cursa FIS d’Steinach am Brenner, prèvia de les curses de copa del món

El paraesquiador andorrà, Roger Puig, ha aconseguit aquest dimarts un destacat cinquè lloc a la cursa FIS disputada a Steinach am Brenner, en una jornada marcada per la nombrosa participació internacional, 124 participants de 29 països, i per la cancel·lació d’una de les dues curses previstes a causa de problemes de visibilitat de la pista. Aquesta prova s’ha convertit en una de les cites FIS de major volum d’aquesta temporada. El triomf ha estat per al suís Theo Gmuer, seguit per l’austríac Thomas Grochar i el suec Aaron Lindström, que han completat el podi.
Tot i l’estat progressivament deteriorat de la pista per l’elevat nombre de participants, Roger Puig ha realitzat una baixada sòlida i constant que li ha permès situar-se entre els millors del dia, confirmant les bones sensacions del seu inici de temporada.
Aquesta cursa FIS precedeix les Copes del Món de paraesquí alpí, que es disputaran també a Steinach fins el proper divendres. Puig afrontarà aquestes proves amb la confiança reforçada després del resultat obtingut aquest dimarts.