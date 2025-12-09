Campanya contra els accidents de trànsit adreçada a estudiants de l’Alt Urgell

L’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) està portant a terme la campanya “A l’Alt Urgell posem el fre!”, un programa de prevenció dels accidents de trànsit adreçat a joves estudiants d’ESO. La iniciativa té l’objectiu de sensibilitzar els alumnes d’aquesta comarca per tal que desenvolupin comportaments responsables, adoptin actituds de prudència i prenguin les mesures de seguretat necessàries en conduir un vehicle de motor i en practicar activitats esportives o de lleure que comportin un risc.
Aquest dimarts dimarts s’han portat a terme dues sessions del projecte entre dos grups de 4t d’ESO de l’IES La Valira, mentre que durant el mes de gener se n’han previst dues més adreçades a dos grups de l’IES La Salle. Prèviament, el 2 de desembre, se’n van fer dues als alumnes del Pla Transició al Treball (IES Joan Brudieu) i als alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell). En total, es preveu arribar a uns 120 joves durant aquesta campanya.
Les campanyes contra els accidents de trànsit desenvolupades per ASPID els anys 2019 i 2023 a l’Alt Urgell han comptat amb la participació de 340 alumnes, als quals s’afegeixen els 120 estudiants d’aquesta campanya. El projecte es desenvolupa en col·laboració amb els Instituts d’Educació Secundària d’ESO i cicles formatius de la comarca.
Les sessions de sensibilització compten amb la participació de col·laboradors i testimonis d’ASPID, que expliquen la seva experiència. Aquests testimonis, gent que ha patit en primera persona un accident de trànsit amb greus seqüeles, expliquen la seva experiència personal i exposen les principals causes d’accidentalitat i com es poden evitar, a més d’aportar dades i estudis que donen rigor als aspectes abordats.
En el decurs de les sessions, de 50 minuts de durada, es fa una breu presentació d’ASPID; s’exposen xifres i dades reals sobre l’accidentalitat actual; s’expliquen les causes, conseqüències, estadístiques i objectius, i finalment es donen consells de seguretat, en tots els casos amb l’ajuda d’una persona lligada a l’entitat perquè té una discapacitat física causada per un accident automobilístic.