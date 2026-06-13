Robert Pkemoi debuta amb victòria; Arenas s’imposa a les favorites a la Trail50K

La Trail 50K de la Trail 100 Andorra by UTMB® ja té els seus primers vencedors: Robert Pkemoi (920) amb 05:13:28 i Gemma Arenas d’Espanya amb 06:34:36 han creuat la línia de meta d’Ordino després de 50 quilòmetres i 3.414 metres de desnivell positiu pels racons més exigents del Parc Natural de Comapedrosa. Amb la Ultra 105K en plena disputa per l’alta muntanya andorrana, la jornada del dissabte a Ordino encara no arriba a la seva fi.
PKEMOI I ARENAS DOMINEN ALS PIRINEUS ANDORRANS
El kenià Robert Pkemoi (Skyrunners Kènia), format al bressol dels millors fondistes del món, va prendre el comandament des del primer control i no el va deixar anar: primer al Coll d’Ordino, primer a La Cortinada a 12,8 km/h, i primer al Refugi Comapedrosa (km 27,9), el punt més alt i més exigent de la prova. En aquell control, el belga Maximilien Drion (2003) (ASICS Trail Team) va passar a tan sols dos minuts de Pkemoi. Però el kenià va trobar al davallament la seva millor versió, 11,9 km/h en el tram final, i va creuar la meta en 05:13:28, amb 3 minuts i 3 segons sobre Drion (05:16:31). Una victòria amb un valor afegit: era la seva primera participació a les UTMB World Series. «Estic molt content amb aquesta cursa. Fa molta calor, però ho vaig mantenir. Era una distància molt llarga i hi va haver un moment que vaig pensar que no acabaria — però ho vaig aconseguir. És la meva primera cursa UTMB,» va dir el kenià.
El podi masculí el va completar el català Daniel Castillo (2005) amb el Wild Trail Project, amb 05:24:34, campió del món Sub23 de Skyrunning precisament a Andorra el 2022.
En categoria femenina, l’espanyola Gemma Arenas (750) (Joma Trail, 06:34:36) va signar un dels resultats del dia. Corredora de la categoria 45-49, va liderar la prova de principi a fi amb una cursa de més a més. Comapedrosa li va passar factura però va respondre al davallament, va recuperar sis llocs en un sol tram i va tancar a la meta en la 16a posició de la classificació absoluta.
«Era una incògnita al principi, una cursa amb moltíssim desnivell. He gaudit molt i també he patit moltíssim — ha estat espectacular de bonica», assegurava.
La segona plaça va ser per a la italiana Anna Ongaro (673), que va ampliar la diferència amb Arenas fins als 13 minuts a la recta final. El podi femení el va tancar l’espanyola Lourdes Puiggrós Parayre (651) amb 07:14:16, amb una de les remuntades més destacades del dia: de la 54a a la 26a posició de la general.
RESULTATS TRAIL 50K – TRAIL 100 ANDORRA BY UTMB® 2026
Homes
1: Robert Pkemoi, Kènia, 05:13:28
2: Maximilien Drion, Bèlgica, 05:16:31
3: Daniel Castillo, Espanya, 05:24:34
4: Claudio Díaz Castán, Espanya, 05:38:16
5: Jordi Comellas Oró, 05:46:59
Dones
1: Gemma Arenas, Joma Trail, Espanya, 06:34:36
2: Anna Ongaro, Dynafit, Itàlia, 06:47:38
3: Lourdes Puiggrós Parayre, Escola de Trail Penedès Nord, Espanya, 07:14:16
4: Judit Inglés Martínez, Espanya, 07:28:18
5: Kristina Shteinikova, AIN, 07:49:14