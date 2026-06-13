La Càtedra de Pensament Cristià dedica la seva XXIII edició a la reflexió sobre la “Dignitat infinita”

El Seminari Diocesà d’Urgell, a la Seu d’Urgell, ha acollit aquest dissabte, 13 de juny, la XXIII edició de la Càtedra de Pensament Cristià, organitzada per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, amb la participació de més d’una seixantena de persones entre preveres, seminaristes, religioses i laics. Sota el títol «Dignitat infinita», la jornada ha proposat una reflexió sobre la dignitat humana com a valor inherent a tota persona, a la llum de la Doctrina Social de l’Església i de la Declaració Universal dels Drets Humans.
La sessió ha estat presidida pel bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano. La conducció de la jornada ha anat a càrrec del delegat d’Ensenyament, Mn. Josep Chisvert, mentre que el director de la Càtedra de Pensament Cristià, Dr. Francesc Torralba, ha presentat els ponents. El bisbe Josep-Lluís ha inaugurat la sessió amb unes paraules de benvinguda en què ha destacat que la Càtedra és un espai que “un any més ens fa el goig de fer-nos pensar i retrobar-nos“, subratllant la importància del diàleg entre fe, cultura i societat. Ha recordat també els dies de comunió, unitat i convivència viscuts amb el successor de Pere en el seu recent viatge apostòlic, i ha fet referència a la pregunta formulada pel Papa a Madrid —“quina herència estem deixant al futur i, per tant, quin tipus de comunitat estem construint?”—, tot assenyalant que la Càtedra esdevé una oportunitat per a reflexionar-hi i donar-hi resposta des d’una mirada cristiana i humanista, interpel·lant-nos sobre el present i el futur de la societat. Finalment, ha convidat a “dialogar amb la societat des de la prudència, el respecte i la veritat que ens porta a la bellesa“.
Al llarg del matí s’han dut a terme dues ponències. La primera, “El respecte a la dignitat de la persona en les primeres etapes de la vida”, a càrrec del Dr. David Lorenzo, director de l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, ha abordat els reptes ètics de l’inici de la vida des de la perspectiva de la dignitat humana com a valor fonamental i inherent a tota persona, tot analitzant la qüestió de la definició de l’embrió des de diferents perspectives, en un àmbit complex on no existeix un consens unànime, i destacant també la importància de tenir en compte, fins i tot abans de la concepció, l’entorn en què pot créixer una persona i les condicions en què és concebuda.
La segona, “Viure amb dignitat. La relació amb els altres”, del Dr. Xavier Escribano, professor titular d’Antropologia Filosòfica de la Universitat Internacional de Catalunya, ha reflexionat sobre la tensió entre llibertat individual i relació amb els altres en el context contemporani, marcat per la distància en el contacte humà, la virtualització de les relacions i la velocitat del dia a dia, subratllant que la dignitat humana només es comprèn plenament en la relació amb els altres i en una visió integral de la persona.
Després del dinar, el Dr. Francesc Torralba director de la Càtedra de Pensament Cristià i doctor en Filosofia i Teologia per la Universitat de Barcelona, ha clos les ponències amb: “Pacificar el procés final de la vida amb dignitat”. Ha reflexionat sobre els elements que poden afavorir un final de vida viscut amb serenor i dignitat, tant per a la persona com per al seu entorn, subratllant la importància de preservar la dignitat en aquest darrer tram de l’existència. En aquest sentit, ha destacat l’atenció a les dimensions físiques, emocionals, socials i espirituals com a elements essencials d’un acompanyament integral.
La jornada s’ha clos amb un torn de diàleg i preguntes per part dels assistents. Tot seguit, el bisbe d’Urgell ha fet la cloenda amb unes paraules d’agraïment als ponents per les seves aportacions i als assistents per la seva participació. Properament, les tres ponències estaran disponibles al canal de YouTube del Bisbat d’Urgell.