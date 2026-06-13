La calor i les zones seques marquen el primer dia de cursa del Mundial de TrialGP d’Andorra

Aquest dissabte, el bosc de Naturland ha estat l’escenari principal de la primera jornada de cursa de la 27a edició del TrialGP d’Andorra. La competició ha estat marcada per una jornada de molta calor i un terreny extremadament sec, unes condicions que han posat a prova la resistència física dels pilots i l’adherència de les motocicletes en un recorregut exigent de dues voltes.
Domini resident a la categoria TrialGP
A la categoria reina, Toni Bou (Montesa) ha fet valer la seva condició de favorit i resident al país amb una exhibició impecable. El pilot català ha guanyat tant la primera com la segona volta al recorregut de zones, sumant 20 punts de campionat a cadascuna d’elles per a registrar un ple perfecte de 40 punts en la jornada d’avui. El seu company d’equip, Gabriel Marcelli (Montesa), s’ha adjudicat la segona posició sumant 17 punts a cada volta per un total de 34 punts de campionat. El podi de dissabte l’ha completat Jaime Busto (Beta), que ha tancat el dia en el tercer lloc sumant un total de 26 punts de campionat (11 a la primera volta i 15 a la segona).
Emoció i empat a TrialGP Women
La igualtat ha estat absoluta en l’apartat femení, on la classificació general del dia s’ha decidit per un ajustat desempat a les zones. La italiana Andrea Sofia Rabino (Beta) s’ha imposat a la segona volta sumant 20 punts de campionat que, afegits als 17 de la primera volta, l’han catapultada al capdamunt del podi amb 37 punts totals. Amb la mateixa puntuació de campionat (37 punts) ha acabat la catalana Berta Abellán (Scorpa), que s’ha endut la primera volta (20 punts) però ha quedat segona a la segona (17 punts). Finalment, el desempat s’ha decidit pel nombre de peus de penalització, que ha estat inferior en el total de les dues voltes en el cas de Rabino, relegant Abellán al segon calaix del podi. La francesa Alycia Soyer (TRRS) ha tancat el podi de dissabte sumant 15 punts a cada volta per aconseguir-ne 30 totals.
Curses d’alta penalització a Trial2 i Trial3
El terreny sec i la pols de les zones de bosc han complicat les coses a les categories de promoció, provocant puntuacions força altes a causa de les penalitzacions acumulades a les seccions:
- Trial2: El britànic Billy Green (Scorpa) ha imposat el seu ritme sumant 10 punts de campionat a la primera volta i un 20 perfecte a la segona per a liderar el dia amb 30 punts globals. El francès Benoit Bincaz (Electric Motion) ha estat segon amb 29 punts totals (9 i 20 punts a cada volta), i l’espanyol Alex Canales (Montesa) tercer com a conseqüència d’aconseguir 28 punts.
- Trial3: L’italià Fabio Mazzola (TRRS) ha exhibit una gran regularitat guanyant la segona volta, sumant 35 punts de campionat totals (15 a la primera volta i 20 a la segona). El britànic Harison Skelton (Scorpa) s’ha classificat en segona posició de la jornada amb un total de 30 punts de campionat.
Diumenge es disputarà la segona i última jornada de cursa, on els pilots tornaran a enfrontar-se a les exigents seccions de Naturland sota unes condicions que s’esperen igualment caloroses.