Reobren el refugi guardat de l’Illa a la Vall del Madriu-Perafita-Claror

El Govern informa que el refugi de l’Illa, ubicat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror torna a estar obert al públic amb un nou gestor de l’equipament. La concessió de l’explotació de l’equipament va ser adjudicat per concurs públic a l’oferta presentada pel senyor David Naudí Cabot.

Durant els primers mesos de concessió, i amb l’objectiu de facilitar el màxim l’accés per a tothom, el refugi es trobarà obert sense interrupcions fins a finals d’octubre. A partir del desembre, les dates d’obertura del refugi seran cada dia entre l’1 de desembre fins a l’1 de maig (període hivernal) i des del primer dissabte de juny fins a l’1 de novembre (període estival). Fora d’aquests períodes el refugi estarà disponible, amb una reserva prèvia, per a grups de com a mínim 15 persones.

Amb la reobertura del refugi, el Govern manté l’aposta per disposar d’una xarxa de refugis guardats que permetin fer la volta del país de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El refugi ha de ser un punt de referència, d’avituallament i de descans pels excursionistes, pels muntanyencs i en general pels usuaris de la vall. També ha de ser un punt d’informació sobre els paisatges, les zones humides, la biodiversitat i els valors de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

El refugi es troba a la confluència dels GR11, GR7 i GRP (GRPaís), la ruta Coronallacs i es vol promoure les rutes d’itinerància incloses en el projecte transfronterer Entrepyr II.

Els objectius del nou gestor són mantenir el concepte de servei públic que es dóna als refugis de muntanya, amb la millor qualitat, mantenint l’esperit de muntanya, donant acollida a tot excursionista que requereixi d’un espai de repòs o manutenció. A més vol donar informació i orientació als visitants de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, tant de l’entorn com de la pràctica de l’alpinisme, creant un espai de convivència entre els muntanyencs, de reflexió sobre la muntanya i els seus usuaris, així com el desenvolupament de formacions lligades a la muntanya i al voltant del refugi.