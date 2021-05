El COEX neteja de vegetació i escombraries més de 7.000 quilòmetres de carretera

El servei de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) ha netejat de vegetació i escombraries durant del 2020 un total de 7.124 quilòmetres de carretera arreu del país. Així es desprèn de l’informe anual desenvolupat pel mateix servei, que també recull els treballs d’escombra i raspallat de túnels i carreteres.

Entre els objectius de manteniment de la xarxa viària del Principat, el COEX realitza els treballs de segat de cunetes i sota barreres per tal d’incrementar la seguretat en el trànsit. La totalitat de dallat d’herba de la xarxa va ser durant el 2020 de 195 quilòmetres en les carreteres generals i de 280 quilòmetres en les carreteres secundàries. També es netegen les cunetes per tal que l’aigua circuli neta pels marges de la cuneta i no es vessi cap a la calçada. En total, s’ha intervingut a un total de 110 quilòmetres en les carreteres generals i 164 quilòmetres en carreteres secundàries. Precisament aquesta setmana s’ha iniciat a Sant Julià de Lòria la campanya de segat de les cunetes i sota barreres d’enguany.

A més, el COEX du a terme tasques de neteja, retirada i transport de les deixalles de calçades, voreres, cunetes, vorals i talussos de les carreteres, així com també berenadors. Durant tot el 2020 s’han intervingut 6.850 quilòmetres, repartits entre les carreteres generals i les carreteres secundàries.

Finalment, també es desprèn de l’informe anual que el COEX ha escombrat amb aspiració 5.200 quilòmetres de la xarxa de carreteres generals i 7.950 quilòmetres de carreteres secundàries. A més, també s’ha netejat 23 quilòmetres de túnels de carretera, quelcom indispensable per tal de millorar la il·luminació i, per tant, la seguretat dels vehicles que hi circulen.