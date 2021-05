El FC Andorra queda eliminat del play-off d’ascens a Segona A a la pròrroga contra la Reial Societat B

El FC Andorra ha caigut eliminat a la semifinal del play off d’ascens a Segona A . Els d’Eder Sarabia han caigut a la pròrroga per 2 gols a 1 contra la Reial Societat B.

Als 7 minuts l’àrbitre ha xiulat penal per unes mans de Loureiro. Robert Navarro avançava els donostiarres des dels 11 metres. Acte seguit l’àrbitre ha anul·lat per fora de joc un gol a Carlos Martínez, el davanter de l’Andorra estava en posició correcta.

Abans del descans Riverola aconseguia empatar amb un gran xut de falta directa. L’Andorra ha viscut els millors minuts després del gol. A la segona meitat els dos equips han extremat les precaucions. Als 80 minuts l’àrbitre ha expulsat Martí Vilà per doble targeta groga.

Els tricolors han aconseguit portar el partit a la pròrroga. Amb un jugador menys a l’Andorra no li servia l’empat, la situació era extremadament complexa amb els jugadors cada cop més cansats. Amb l’expulsió de Pastor en el minut 101 per vermella directa ja només es podia apel·lar a l’Èpica.

Amb 9 jugadors l’Andorra intentava penjar pilotes i aprofitar alguna falta per sorprendre els donostiarres. En el minut 112 l’equip entrenat per Xabi Alonso ha aprofitat una contra per marcar el definitiu 2 a 1 obra de Lobete. Amb dos jugadors menys l’Andorra havia de fer dos gols en els vuit minuts que quedaven.

Al final el marcador no s’ha mogut. El Sanse jugarà el proper cap de setmana per l’ascens a Segona A mentre l’Andorra haurà d’esperar a la propera temporada.