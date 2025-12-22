Concert d’orgue a Sant Miquel de Vielha, dissabte vinent

El Festival Orgues de Ponent i del Pirineu 2025 ha organitzat un concert a la parròquia de Sant Miquéu de Vielha, el dissabte 27 de desembre, el dia després de Sant Esteve, en el qual Olga Farrando, soprano, acompanya les interpretacions de Josep Lluís Viladot a l’orgue, amb peces de Henry Purcell, Aguilera de Heredia, Vivaldi i d’altres autors. A partir de les 19:00 hores.
Olga Farrando és una soprano nascuda a Lleida, professora de llenguatge musical, transposició i acompanyament, filòloga i que té el grau professional d’orgue realitzat al Conservatori professional Municipal de Lleida, a més d’haver estudiat cant al conservatori d’Aragó, on va acabar amb Matrícula d’Honor. La seva formació i experiència l’ha portat a interpretar les més variades composicions arreu de la geografia espanyola.
Josep Lluís Viladot és un organista format als conservatoris de Barcelona i Badalona i que actualment fa una tasca de difusió del llegat musical del seu besavi, el compositor i pedagog lleidatà Ramon Currià Caelles. És doctor en Ciències Químiques i combina la seva tasca en el món de la química amb la música.