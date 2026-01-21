“Qui salva una vida”, de Núria Cadenes

Títol: Qui salva una vida (Premi Proa de novel·la 2025)
Autora: Núria Cadenes
Pàgines: 232
Editorial: Proa
Sinopsi:
Quan la por domina Europa, ells decideixen fer el que cal fer
En els temps més cruels, quan la violència i la por dominen Europa, un grup de persones s’uneixen per a fer el que cal fer. Sense preguntar a ningú l’origen ni la religió ni la ideologia. Perquè no poden mirar cap a una altra banda quan el món crema. Qui salva una vida ens mostra com, durant la II Guerra Mundial, aquest grup heterogeni —homes i dones, joves i vells, capellans i comunistes— va crear una xarxa d’evasió a la Cerdanya per a salvar tota mena de fugitius del feixisme.
El seu missatge torna avui a ressonar amb força: en un món dominat per un poder amenaçador que malda per imposar-se contra tota humanitat, una mà que agafa una altra mà i que l’ajuda pot tenir una força impensable. Amb aquests fils, Núria Cadenes ha teixit una novel·la intensa i commovedora que és un homenatge al coratge anònim i alhora una autèntica obra d’art.
