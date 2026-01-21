Arrenca la 8a campanya de donació de sang impulsada per l’alumnat de l’Escola Andorrana

By:
On:
In: Societat
Un donant contribuint en una de les campanyes
Un donant contribuint en una de les campanyes (Creu Roja Andorrana)

Els estudiants de primer curs de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà dels centres d’Encamp i d’Ordino impulsen una nova campanya de donació de sang. És la vuitena edició des que es va iniciar la iniciativa. La campanya sota el lema “Donar sang és com un 2×1, dos cors bateguen gràcies a un” és l’acció que clou el projecte sobre la sang i el sistema circulatori que es fa a les aules i que implica les matèries de Ciències Físiques i de la Natura, Visual i Plàstica i Llengua Catalana.

L’activitat es durà a terme al llarg de tres dies: avui dimecres 21, demà dijous 22 i el divendres 23 de gener, al centre cultural La Llacuna d’Andorra la Vella. L’horari per a donar sang és de les 11 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores. Les inscripcions ja estan obertes, i es pot demanar cita prèvia a la pàgina web del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]