Arrenca la 8a campanya de donació de sang impulsada per l’alumnat de l’Escola Andorrana

Els estudiants de primer curs de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà dels centres d’Encamp i d’Ordino impulsen una nova campanya de donació de sang. És la vuitena edició des que es va iniciar la iniciativa. La campanya sota el lema “Donar sang és com un 2×1, dos cors bateguen gràcies a un” és l’acció que clou el projecte sobre la sang i el sistema circulatori que es fa a les aules i que implica les matèries de Ciències Físiques i de la Natura, Visual i Plàstica i Llengua Catalana.
L’activitat es durà a terme al llarg de tres dies: avui dimecres 21, demà dijous 22 i el divendres 23 de gener, al centre cultural La Llacuna d’Andorra la Vella. L’horari per a donar sang és de les 11 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores. Les inscripcions ja estan obertes, i es pot demanar cita prèvia a la pàgina web del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.