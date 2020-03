Com ja sabem, els colors ens transmeten una pluralitat de sensacions. Ens fan elevar o baixar el nostre estat d’ànim, ens transmeten pau, nerviosisme, alegria, tristesa…i moltes altres coses.

De la mateixa manera, el color del gat també té el seu propi significat, i si bé no tots els animals són iguals, és cert que existeixen característiques comuns que predominen a la seva personalitat segons sigui el seu color de pèl i que ens fan tenir una idea general de com pot ser el seu comportament.

Segurament, el més habitual és haver sentit parlar dels negres i de la seva mala sort… Però sabem què signifiquen els altres colors dels gats?

Blanc

Amigable, tendre i tímid.

Simbolitzen la puresa, la neteja i la innocència. I això és precisament el que ens transmeten quan els veiem, però el principal significat d’un gat blanc és la prosperitat en els negocis. Inclús hi ha llocs del planeta en què els principals magnats adquireixen gats d’aquest color creient que així els seus negocis generaran més ingressos.

Els EEUU és un dels països on signifiquen bona sort. Així, veure un gat blanc en el jardí o somiar amb ells significa que alguna cosa bona passarà.

Hi ha d’altres països en canvi, com el Regne Unit, que és justament el contrari. En temps passats, els anglesos creien que anunciaven mort o tragèdia i això era degut a la seva aparença, mancat de color, que s’assimilava a la d’un fantasma.

El gat blanc es caracteritza per ser molt presumit sent habitual que dediqui molt temps a llepar-se per a mantenir i lluir sempre un aspecte impecable i molt net.

L’instint de supervivència en ells és molt fort, ja que el seu color de pell en plena natura, els hi obliga a estar en un estat permanent d’alerta, doncs saben que el seu pelatge crida molt l’atenció davant altres animals i possibles depredadors.

Una curiositat que confirmen la majoria dels seus propietaris, és que solen escollir per dormir llocs de colors clars; potser conscients que és l’únic lloc on poden camuflar-se i per tant, dormir sense cap ensurt.

Una altra dada important a tenir en compte és que els exemplars amb ulls blaus, solen ser sords, degut un cop més al gen que els hi dóna el color blanc del pèl.

Negre

Protector, sociable i tímid.

Tot i que comentàvem que sempre ha estat el gat negre associat a la mala sort, no a totes les cultures i indrets és així. En alguns països són un talismà perquè porten bona fortuna i protegeixen dels mals auguris. A l’Anglaterra victoriana, per exemple, es creia que si un parell de nuvis noucasats es creuaven amb un gat negre, els proporcionaria prosperitat al matrimoni.

Malgrat les supersticions, els gats negres són dels més carinyosos i juganers pel que tendeixen a tenir una relació molt estreta amb els seus amos, sent molt agraïts.

En el període de cel, aquests gats són molt hiperactius i sorollosos, pel que convé esterilitzar-los l’abans possible.

Gris

Afectuós, fidel i entremaliat

Els gats grisos solen ser bastant entremaliats, sobretot quan són cadells, a part de ser molt afectuosos i lleials amb les persones que els cuiden. Però això no implica que, de tant en tant, mostrin també certa desconfiança davant persones que no li generen aquesta sensació de confiança.

Tenen una mica de totes les personalitats.

Taronja

Els més juganers de tots. Estan disposats sempre a una bona sessió de jocs. També són bastant carinyosos i afectuosos.

Els tons platejat i daurat diuen que atreuen els diners i que milloren l’economia, mentre que els vermells afavoreixen a l’amor i la passió.

Bicolor

Els gats de dos colors són molt comuns i es creu que si combinen dos colors, sigui com sigui el to i la forma atrauen els diners i afavoreixen els negocis.

Per exemple, els gats que porten els colors blanc, negre i daurat es consideren talismans, ja que es creu que aquesta mescla porta bona fortuna en els viatges i protegeix dels accidents.

Diuen a més que són els més savis.

Tricolor

En veure una mescla de colors no podem deixar de pensar en varietat, diversitat i fins i tot diversió, perque la diversitat és divertida. I serà per això que els gats tricolors són lloats a tot el món perquè es creu que porten bona sort. Cadascun dels seus colors els aporta alguna cosa, així que units, serà increïble.

Els gats de tres colors aporten fortalesa a la família.

Una curiositat d’aquests gats, és que (és una regla quasi exacta) si un gatet té tres colors, sol ser sempre una femella. De fet, només un de cada tres mil gats tricolors és un mascle, i la gran majoria d’ells són estèrils o amb problemes de salut. La genètica està darrere d’aquesta curiositat felina.

Hem vist alguns dels trets que defineixen els gats pel seu color. Ara bé, independentment del color que tinguin, el gat és una mascota excepcional que et donarà molt amor i bons moments que de ben segur recordaràs tota la vida

Per Eva Remolina