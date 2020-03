La Fundació ONCA va iniciar el passat 15 de març, la campanya L’ONCA AMB TU, a través de les seves xarxes: Instagram, Facebook i Twitter.

D’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries de prevenció del coronavirus i tenint en compte les mesures preventives de contenció, la Fundació ONCA ha volgut continuar al costat de la societat amb petits regals musicals per gaudir-los des de casa.

Durant el confinament de la societat andorrana, s’ha demanat a músics i col·laboradors de la Fundació ONCA que participin en accions artístiques i didàctiques.

Les artístiques consisteixen en vídeos de curta durada on l’artista comparteix una improvisació, una petita peça musical, una presentació d’algun instrument o alguna anècdota musical. Des del 15 de març s’han compartit, 10 càpsules en total i se’n preveuen de noves. En aquest apartat, també s’han publicat vídeos existents d’actuacions passades, com les que fan referència a la participació de cantautors del país, com Quim Salvat o Els Pali, al Concert de Primavera del 2019 amb les JONCA i les escoles artístiques del país.

Les accions didàctiques, que començaran en breu, consistiran en vídeos de més llarga durada on els professionals proposaran un taller musical o de moviment per a tot el públic i per gaudir-lo des de casa. En aquest apartat, es faran públiques també totes les accions dirigides als nostres col·lectius del programa social a fi que en puguin gaudir totes les persones que ho desitgin.

La campanya està acompanyada dels hastags: #quedatacasa #oncaambtu