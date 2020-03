A vegades ens agrada decorar el cotxe amb adhesius però al cap del temps ens en cansem i decidim treure’ls, per això us volem donar una sèrie de consells a l’hora d’eliminar-los. És important saber quant temps porta enganxat l’adhesiu a la xapa del vehicle, ja que com més temps porti, més difícil serà eliminar-lo i pot ser que fins i tot quedin restes d’adhesiu a la carrosseria.

Una manera senzilla i econòmica d’eliminar-lo és utilitzant un assecador de cabells i alcohol. La majoria de les vegades no serà necessari utilitzar els dos elements de manera combinada, ja que amb l’alcohol n’hi haurà prou, però si l’adhesiu està molt adherit necessitarem escalfar prèviament la zona perquè la cola s’estovi.

Una vegada que l’adhesiu ha estat eliminat, les restes que han quedat a la xapa del vehicle les eliminarem passant un drap amb alcohol.

Font: redacció, espaciocoches.com

Per Tot Sant Cugat