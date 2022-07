Quan començar a educar a un cadell?

Quan cal començar a educar a un cadell? Hi ha una edat límit? Un gos aprèn tota la seva vida, igual que els humans. Hi ha propietaris que es posen nerviosos perquè el gos arriba a l’etapa adulta i pensen que ja no poden fer res per a canviar els seus comportaments, però això no és així, ja que no hi ha edat límit.

El cadell va aprenent des del moment en el qual neix. En els seus dos primers mesos de vida, la mare tindrà un paper fonamental en la seva alimentació, cura i també en la seva educació. No hi ha millor educació que la que li dona la seva mare: ella li ensenyarà a base de llepades, grunyits, mossegades, etc., a reforçar conductes, però també a castigar aquelles que estan malament.

Aquesta és una de les raons més poderoses per les quals es desaconsella sempre adoptar a un gos abans de les 7 setmanes de vida. Si el cadell passa aquest temps amb la mare, no tinguis dubtes que per a tu serà molt més fàcil educar-lo quan arribi a casa.

En canvi, els cadells que han estat separats de la mare massa aviat, tindran més dificultats per a ser educats, no sols perquè la mare no ha pogut dur a terme aquesta funció, sinó perquè sofreixen uns nivells d’estrès considerables en veure’s sols.

Una vegada el cadell arribi a la teva casa, des del primer minut, has d’adoptar el paper educatiu de la mare. Segueix amb tot el treball que ha fet ella i no deixis passar cap mala conducta sense ser renyada, ni cap bona conducta sense ser reforçada mitjançant carícies o recompenses. La mare no li perdonaria ni una.

Dedica-li el temps que necessiti al teu cadell per a ensenyar-li totes les normes de convivència, tant dins de casa com al carrer. Fes totes aquestes normes amb la resta de la família, perquè tots eduqueu sota la mateixa disciplina i recorda que, tingui l’edat que tingui el gos, pot ser educat, ja entri a la teva casa amb 2 mesos d’edat, com amb 10 anys.

Per wikifaunia.com / AMIC – Tot Sant Cugat