El pensament màgic

És una forma de treure conclusions del no res, es fan associacions per a discreció. Alguns exemples serien les supersticions, els amulets de la bona sort, la religió, la vidència, l’astrologia, la numerologia, els bloquejos energètics, etc.

És un pensament infantil però utilitzat pels adults, es basa en simplificar les associacions entre els fets i, encara pitjor, utilitza la suggestió i prima la creença que voler és poder, que si desitgem alguna cosa amb moltes ganes, l´obtenim.

Que l’univers o algun ésser superior ens ho concedeix. Igual que un infant creu en el pare Noel o en els reis mags, els adults creuen en éssers superiors, la reencarnació o, fins i tot, que la mort no existeix.

És la necessitat de trobar un sentit a la vida i, encara més fantàstic, és creure que tenim una missió per acomplir, que hem de realitzar alguna cosa gran. Igualment, també es fa servir per a explicar la creació de l’univers, del planeta i de l’ésser humà.

La persona que s’aferra a aquest pensament delega el seu destí a la sort i, malauradament, quan la cosa no surt com vol culpa a la societat del seu fracàs. Interpreta com a injust el fet de no aconseguir els seus objectius personals, tot i ser bona persona.

El seu pensament és lineal, dona per fet que si fa això, succeeix allò, no té en compte més variables, com per exemple que hi ha més gent lluitant pels mateixos desitjos. Aleshores, no ha hi suficient amb tan sols desitjar les coses, també s’ha de lluitar per elles, preparar-se intel·lectualment.

Però, és clar, en aquest pensament no hi ha espai per a l’esforç ja que està basat en les fantasies però és que aquest és el seu motiu d´existir. Està creat per a endolcir la realitat quan aquesta es massa dolorosa, com per exemple, la mort d´un ésser estimat, la pèrdua de la feina, suspendre un examen d´importància vital, etc.

És a dir, està molt bé fer-lo servir per a ajudar a superar un mal moment, però és contraproduent fer-ho de forma sistemàtica, perquè s’està obrint una porta enorme a la frustració.

