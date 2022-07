Onze consells abans de sortir de vacances amb el vehicle

Ja són aquí les anhelades vacances, i cal recordar alguns consells clàssics que convé tenir en compte abans de sortir de vacances amb el cotxe.

Per molt que avanci la tecnologia en matèria de seguretat activa i passiva, continua sent el conductor qui ha de saber triar les respostes adequades en cada situació. Per això resulta recomanable: sortir estant descansat; menjar alguna cosa i portar a mà una ampolla d’aigua.

Pel que fa al vehicle, resulta necessari revisar el seu estat general, revisar l’estat dels pneumàtics; carregar només amb el necessari (un excés d’equipatge es traduirà en una mala resposta del vehicle en emergència); i revisar la documentació que portem (permís de circulació, el comprovant de la ITV passada i l’últim rebut de pagament de l’assegurança, el document d’identitat (passaport, DNI…) i el permís de conduir).

Finalment parlem de la via. La carretera és el factor sorpresa per antonomàsia, així que cal informar-se, abans de sortir, de quin és el millor camí per a arribar al nostre destí i de l’estat de les carreteres; triar l’hora de sortida de manera intel·ligent, per a evitar aglomeracions en la carretera; planificar la ruta de manera adequada, en funció de la distància que hem de recórrer i pensant sempre en la necessitat de descansar al llarg del viatge; i finalment, no posar-nos una hora d’arribada. Perquè la idea de prendre’s unes vacances és descansar.

Per circulaseguro.com / AMIC – Tot Sant Cugat