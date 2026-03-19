Publicada la 3a convocatòria d’ajuts al tiquet rural per al foment de l’activitat econòmica i l’ocupació a les zones rurals Leader per 3 M€

By:
On:
In: Pirineu
El Tiquet Rural vol facilitar la creació o l’adquisició de microempreses als territoris rurals (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat aquest dijous, dia 19 de març, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la convocatòria dels ajuts destinats a la implementació d’estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural, per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la intervenció 7119 del Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027, corresponents a l’any 2026, prèvia publicació de les bases reguladores el passat 19 de febrer. El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’avui.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és la creació i/o l’adquisició de microempreses en traspàs dedicades a activitat econòmica no agrària, que fomentin el desenvolupament econòmic local, amb actuacions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.

Els ajuts destinats a aquesta tercera convocatòria 2023-2027, per un import total de 3.000.000 euros, estan cofinançats en un 43% pel Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER).



Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:

Grup d’acció local LEADERDotació (euros)
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central257.000,00
Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya286.000,00
Associació per a la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura263.000,00
Consorci LEADER de Desenvolupament Rural del Camp291.000,00
Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya219.000,00
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià246.000,00
Associació LEADER de Ponent277.000,00
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord265.000,00
Consorci LEADER Pirineu Occidental323.000,00
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central313.000,00
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques260.000,00
Total3.000.000,00

La Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada grup d’acció local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PEPAC 2023-2027 i en els convenis corresponents.

Per tercera vegada a Catalunya, es convoquen aquests ajuts a tant alçat, per un import màxim de 35.000 euros, que es concediran i pagaran abans d’iniciar l’activitat o paral·lelament al seu inici, i es controlaran els compromisos a posteriori.

Aquest ajut comportarà una important simplificació documental per als sol·licitants, i en la gestió del propi ajut, tot i que s’hauran d’acreditar els requisits establerts en les bases reguladores de l’ajut.

Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, i la gestió serà exercida amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats pel Departament per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya.

Per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de programació 2023-2027, el Departament va seleccionar 11 grups Leader amb els següents àmbits territorials:

Grup d’acció localComarcaMunicipis
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya CentralBagesGaià, Mura, Navàs, Sant Feliu Sasserra, Súria, Talamanca
BerguedàAvià, Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, Cercs, L’Espunyola, Fígols, Gironella, Gisclareny, Gósol, Guardiola de Berguedà, Montclar, Montmajor, La Nou de Berguedà, Olvan, La Pobla de Lillet, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre, Vilada, Viver i Serrateix
MoianèsCalders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, l’Estany, Granera, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja, Santa Maria d’Oló
OsonaAlpens, Lluçà, Malla, Muntanyola, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sobremunt
Vallès OccidentalGallifa, Sant Llorenç Savall
Associació per alDesenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de CatalunyaAlt EmpordàAgullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, La Vajol, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant, Vilaür, Colera, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Sant Mori, Saus, Camallera i Llampaies
GarrotxaArgelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, les Planes d’Hostoles, Les Preses, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Tortellà, Santa Pau, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas
GironèsCanet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Viladasens.
OsonaEspinelves, l’Esquirol, Rupit i Pruit, Tavertet, Vilanova de Sau, Tavèrnoles
Pla de l’EstanyCrespià i Sant Miquel de Campmajor.
SelvaBrunyola i Sant Martí Sapresa, Susqueda, Osor, Amer, la Cellera de Ter i Sant Julià del Llor i Bonmatí
AssociacióLeader Ripollès Ges BisauraOsonaMontesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Vidrà
RipollèsCampdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, Les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès, Vilallonga de Ter
Consorci Leader Desenvolupament Local del CampAlt CampAiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, Figuerola del Camp, Els Garidells, La Masó, El Milà, Montferri, Mont-ral, Nulles, El Pla de Santa Maria, El Pont d’Armentera, Puigpelat, Querol, La Riba, Rodonyà, El Rourell, Vallmoll, Valls, Vilabella, Vila-rodona
Baix CampAlforja, Arbolí, Capafonts, la Febró, l’Albiol, l’Aleixar, l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Colldejou, Duesaigües, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana.
Baix PenedèsBonastre, el Montmell i Masllorenç.
Conca de BarberàBarberà de la Conca, Blancafort, Conesa, L’Espluga de Francolí, Forès, Llorac, Montblanc, Passanant i Belltall, Les Piles, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, Senan, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vilanova de Prades, Vilaverd, Vimbodí i Poblet
PrioratBellmunt del Priorat, La Bisbal de Falset, Cabacés, Capçanes, Cornudella de Montsant, Falset, La Figuera, Gratallops, Els Guiamets, El Lloar, Marçà, Margalef, El Masroig, El Molar, La Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta, La Torre de Fontaubella, Torroja del Priorat, Ulldemolins, La Vilella Alta, La Vilella Baixa
TarragonèsRenau, Salomó, Vespella de Gaià i La Secuita.
Consorci GAL Alt Urgell – CerdanyaAlt UrgellAlàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de Nargó, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola, el Pont de Bar, Ribera d’Urgellet, la Seu d’Urgell, les Valls d’Aguilar, les Valls de Valira, la Vansa i Fórnols.
CerdanyaAlp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Llívia, Meranges, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya, Urús.
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i MontsiàBaix EbreL’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, El Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa, Xerta
MontsiàAlcanar, Amposta, Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, La Sénia, Ulldecona
Associació Leader de PonentGarriguesL’Albagés, L’Albi, Arbeca, Bellaguarda, Les Borges Blanques, Bovera, Castelldans, Cervià de les Garrigues, El Cogul, L’Espluga Calba, La Floresta, Fulleda, La Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, Juneda, Els Omellons, La Pobla de Cérvoles, Puiggròs, El Soleràs, Tarrés, Els Torms, El Vilosell, Vinaixa
Pla d’UrgellBarbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d’Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, El Palau d’Anglesola, El Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig, Vila-sana
SegriàAitona, Els Alamús, Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, La Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Seròs, Soses, Sunyer, Torrebesses i Torres de Segre
UrgellAgramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, Ciutadilla, La Fuliola, Guimerà, Maldà, Nalec, Els Omells de na Gaia, Ossó de Sió, Preixana, Puigverd d’Agramunt, Sant Martí de Riucorb, Tàrrega, Tornabous, Vallbona de les Monges, Verdú, Vilagrassa
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià NordNogueraÀger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, La Baronia de Rialb, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Cabanabona, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Oliola, Os de Balaguer, Penelles, Ponts, Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu, Vallfogona de Balaguer, Vilanova de l’Aguda, Vilanova de Meià
SegriàAlfarràs, Alguaire, Almenar, Corbins, La Portella, Vilanova de la Barca
Consorci Leader Pirineu OccidentalAlta RibagorçaEl Pont de Suert, La Vall de Boí, Vilaller
Pallars JussàAbella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, La Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, La Torre de Cabdella, Tremp
Pallars SobiràAlins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, La Guingueta d’Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia, Vall de Cardós
Val d’AranArres, Bausen, Es Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran, Vilamòs
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya CentralAnoiaArgençola, Bellprat, Calaf, Calonge de Segarra, Carme, Castellfollit de Riubregós, Copons, Jorba, la Llacuna, Montmaneu, Orpí, Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí Sesgueioles, Sant Martí de Tous, Sant Pere Sallavinera, Santa Maria de Miralles i Veciana.
BagesAguilar de Segarra, Cardona, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages
Alt PenedèsMediona
SegarraBiosca, Cervera, Estaràs, Granyanella, Granyena de Segarra, Guissona, Ivorra, Massoteres, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Les Oluges, Els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Sanaüja, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Talavera, Tarroja de Segarra, Torà, Torrefeta i Florejacs
SolsonèsCastellar de la Ribera, Clariana de Cardener, La Coma i la Pedra, Guixers, Lladurs, Llobera, La Molsosa, Navès, Odèn, Olius, Pinell de Solsonès, Pinós, Riner, Sant Llorenç de Morunys, Solsona
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives SocioeconòmiquesRibera d’EbreAscó, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Miravet, Móra d’Ebre, Móra la Nova, La Palma d’Ebre, Rasquera, Riba-roja d’Ebre, Tivissa, La Torre de l’Espanyol, Vinebre
Terra AltaArnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, La Fatarella, Gandesa, Horta de Sant Joan, El Pinell de Brai, La Pobla de Massaluca, Prat de Comte, Vilalba dels Arcs

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]