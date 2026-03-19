Els Mundials de Freeride FIS Andorra 2026 baten rècords de visibilitat i consoliden Ordino Arcalís com a epicentre mundial del freeride

Els primers Allianz FIS Freeride World Championships by Mammut que es van celebrar a l’estació d’Ordino Arcalís el passat mes de febrer han assolit uns resultats mediàtics excepcionals, situant Andorra al centre de l’atenció internacional del freeride i projectant el país com una destinació de referència en esports d’hivern. Segons el primer informe oficial de l’esdeveniment, la competició va generar gairebé 45 milions d’impactes digitals i mediàtics, sense comptabilitzar l’audiència televisiva, una xifra altíssima que pràcticament duplica els resultats habituals d’una prova del circuit professional del Freeride World Tour (FWT).
Aquesta dada confirma el potencial del format Campionat del Món com un esdeveniment estratègic dins del calendari d’esports d’hivern per a elevar el freeride a una nova dimensió internacional i connectar amb audiències globals, ampliant la presència de la disciplina més enllà del seu públic habitual.
Distribució televisiva global i presència en mercats estratègics
La competició ha comptat amb distribució televisiva a través de 26 broadcasters en 27 països, combinant retransmissions en directe, programes resum i cobertura informativa i assolint una penetració televisiva massiva. La presència en grans cadenes europees, així com la distribució internacional a Amèrica del Nord i Àsia, ha reforçat la projecció global dels Mundials, incloent-hi mitjans com L’Équipe, CBC, Olympic Channel o J SPORTS. A més a més, la col·laboració amb l’EBU (la Unió Europea de Radiodifusió, que engloba les televisions públiques europees) va reforçar la visibilitat a Europa i va portar el freeride a audiències més generalistes.
Creixement digital sense precedents a les xarxes
En l’àmbit de la premsa, l’esdeveniment va arribar a una audiència estimada de 3,7 milions de persones. El 89% de la cobertura ha estat internacional, amb un 73% dels continguts qualificats d’altament rellevants.
El rendiment de les xarxes socials, per la seva banda, va experimentar un creixement digital sense precedents, marcant un punt d’inflexió per a la disciplina amb un gran salt qualitatiu i quantitatiu respecte a la mitjana habitual d’una parada del circuit professional de l’FWT. En concret, les xarxes socials van registrar 54,4 milions de visualitzacions, un 86,9% més que l’habitual, arribant a pràcticament 33 milions de persones (+97,5%) i aconseguint 27.700 nous seguidors, la qual cosa significa un creixement del 142%.
L’índex d’interacció també va experimentar un creixement significatiu, amb valors molt superiors als estàndards habituals del circuit Pro de l’FWT, evidenciant un alt nivell de connexió amb l’audiència.
Totes aquestes dades indiquen que el Mundial de Freeride d’Andorra ha estat l’accelerador digital més gran de la història recent del freeride. Amb aquesta edició inaugural, la modalitat fa un pas decisiu en la seva consolidació internacional, reforçant la seva credibilitat esportiva i el seu atractiu per a institucions, patrocinadors i grans mitjans de comunicació, i amb la vista posada en esdevenir un esport olímpic en els pròxims Jocs Olímpics d’hivern del 2030.
Andorra i Ordino Arcalís, epicentre del freeride mundial
Més enllà de les xifres, el Campionat ha reforçat el posicionament d’Andorra i d’Ordino Arcalís com a escenari de referència del freeride internacional. L’estratègia editorial desenvolupada abans, durant i després de l’esdeveniment ha integrat continguts específics de promoció de destinació, generant visibilitat sostinguda i reforçant la imatge del territori com a “la casa de la progressió del freeride”. L’esdeveniment ha superat àmpliament els estàndards de l’FWT en totes les dimensions —digital, televisiva, editorial i de premsa— i ha demostrat que Andorra pot liderar esdeveniments esportius globals amb un impacte massiu.