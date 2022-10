PS: Font demana els detalls de l’estat de l’antic edifici de l’Ambaixada d’Andorra a Brussel·les

El conseller general socialdemòcrata, Jordi Font, ha entrat a tràmit una bateria de preguntes en relació a l’antic edifici de l’Ambaixada d’Andorra a Brussel·les. Ho ha fet després del debat que es va mantenir en seu parlamentària al respecte i en relació a la desafectació de l’edifici.

Segons Font, van quedar “esgarrifats” en llegir l’informe que justificava la desafectació que explicava l’estat en què es trobava l’edifici que havia estat la Casa d’Andorra a Brussel·les i ambaixada d’Andorra a Bèlgica. I les respostes que va oferir el ministre no van contribuir a aclarir els dubtes. Així, des del grup parlamentari socialdemòcrata s’ha optat per presentar una bateria de preguntes que ajudin a aclarir l’estat en què es troba l’edifici i esvair la preocupació pel que sembla un “acte de deixadesa total” per part de l’estat andorrà, i en un edifici catalogat com d’històric.

Concretament, es demana pel projecte arquitectònic o d’enginyeria per a les obres de manteniment i de refacció de l’edifici i quin és el tècnic que l’ha elaborat. També es vol saber com i quan es preveu fer l’adjudicació dels treballs i el calendari previst d’execució de les obres. Finalment, es vol conèixer el pressupost de l’execució dels treballs i a quin ministeri s’imputa la despesa.

Del que es desprengui de les respostes, i de confirmar-se la manca de manteniment de l’edifici, els consellers socialdemòcrates no descarten demanar “responsabilitats a qui pertoqui”.