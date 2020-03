El Consell de Ministres del Govern Espanyol ha acordat prorrogar durant un any la validesa dels Documents Nacionals d’Identitat (DNI) que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma el passat dissabte 14 de març.

La mesura es recull en el Reial Decret-Llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. “Queda prorrogada per un any, fins el dia 13 de març del 2021, la validesa del document nacional d’indentitat de les persones majors d’edat titulars d’un document que caduqui des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19”, assenyala el text legal.

També s’indica que la pròrroga de la validesa del DNI permetrà que es puguin renovar, “conforme el procediment actual, els certificats reconeguts incorporats al mateix per igual període”.