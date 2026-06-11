El Govern i Encamp impulsen un espai de memòria i centre d’interpretació de la història del Pas

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Comú d’Encamp han signat un conveni de col·laboració per a la creació d’una exposició permanent al Pas de la Casa, orientada a configurar un espai de memòria i centre d’interpretació de la història del poble encampadà. Les encarregades de signar el conveni han estat la ministra titular de cultura, Mònica Bonell, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas. Durant la signatura també hi han estat presents la consellera de Turisme del Comú d’Encamp, Verònica Solsona, i la directora de Patrimoni Cultural del Govern, Isabel de la Parte.
La ministra, Mònica Bonell, ha destacat que és una iniciativa que “neix de la col·laboració entre institucions i també de la voluntat de posar en valor la història del Pas de la Casa”. Per la seva banda, la cònsol major, Laura Mas, ha assegurat que “volem crear un espai on els visitants descobreixin la història del Pas de la Casa, i la gent del Pas hi trobi la seva memòria explicada des de dins”.
L’espai expositiu se situarà a l’oficina de turisme del Pas de la Casa, així, segons el conveni, el Departament de Patrimoni Cultural s’encarregarà de la definició del relat històric i facilitarà els fons de domini públic de l’Arxiu Nacional i la Biblioteca Nacional. I, per la seva banda, el Comú serà l’encarregat de la producció del projecte i de l’adequació de l’espai, així com del manteniment de l’exposició, tant de la sala d’exposicions com del contingut d’imatges i vídeos. L’objectiu és poder inaugurar la mostra la primavera del 2027.