Progressistes-SDP demana transparència en relació a la campanya de vacunació de la Covid-19

“El país porta vàries setmanes escoltant anuncis dels portaveus del govern que fan referència a la imminent arribada de les vacunes contra la Covid-19. Una arribada que es va endarrerint de setmana en setmana”, argumenten des de Progressistes-SDP en un comunicat, en el que demanen precisions i transparència sobre la campanya i l’estratègia de vacunació.

Però “el govern no ha fet públics els elements d’informació indispensables per a donar confiança i per demostrar transparència en la gestió“, a l’entendre de la formació progressista, que afirma que “el Govern no ha fet saber tampoc quina vacuna o vacunes ha adquirit, ni el nom dels laboratoris subministradors”. “Tampoc hi ha cap mena d’informació concreta que permeti conèixer si les vacunes seran facilitades per la intermediació dels governs de França i d’Espanya o només per aquest darrer. O bé si també n’han encomanat directament a un o a diversos laboratoris farmacèutics”, afegeix la nota de premsa d’SDP.

Els progressistes afegeixen que, “atesa la diversitat de preus de les vacunes, el Govern té l’obligació de fer públic els preus, que a Europa van de 1,78 euros per dosi a 14,68 euros”.

Progressistes-SDP llisten les diferents vacunes i els seus preus acceptats per la Comissió Europea dels que va informar la secretària d’Estat de pressupostos del govern de Bèlgica, Eva De Bleeker: Astrazeneca (la d’Òxford), 1,78€; Johnson & Johnson, 6,93€; Sanofi/GSK, 7,56€; CureVac, 10€; Pfizer/BioNTech, 12€; i Moderna, 14,68€.

Les primeres que rebria Andorra serien les de Pfizer, segons els anuncis realitzats des del Govern.

“Les ciutadanes i ciutadans d’Andorra tenen tot el dret de saber quines vacunes hi haurà, qui les subministra, quin és el seu preu de cost, quantes n’han encomanat i quan arribaran“, insisteix la formació en la nota de premsa. “De moment només es constata una comunicació caòtica de l’executiu sobre la data d’arribada de les vacunes que ha portat al ministre de Sanitat, el divendres 8 de gener, a ajornar sense data prevista l’inici de la vacuna per la Covid-19”, diuen els progressistes. I afegeixen que “aquesta manca de transparència genera molts dubtes mentre creix la incertesa per les evidents dificultats logístiques, que no han estat anticipades ni programades, i la previsible manca de metges disponibles suficients per dur a terme amb rapidesa les necessàries consultes prèvies a les vacunacions”.

El comunicat recorda que la vacunació serà voluntària, “però el més massiva i generalitzada possible, sembla la via més eficaç per poder sortir d’aquesta crisi sanitària que està portant i portarà en els propers mesos unes conseqüències econòmiques i socials desastroses”. “Dissortadament, la desorientació i la manca de les adequades relacions internacionals del Govern torna a portar el país pel mal camí”, al parer d’SDP, que conclou assegurant que “l’opacitat i la improvisació ja han demostrat prou els seus límits. Ha arribat el moment de canviar de mètode”.