El risc d’allau se situa en el nivell tres

Tot i les xarxes, els cartells i les advertències són molts els que han continuat esquiant, ha explicat el responsable de pisters de l’estació, Òscar Vicente, a les xarxes socials.

Segons ha remarcat, alguns dels que han acudit creuen que no hi ha perill. Vicente ha comentat que se’ls ha advertit que sí que n’hi pot haver, ja que “de fet hi ha allaus en alguns revolts”.