Moreno, un top10 i una 15a posició en dos descensos FIS a Santa Caterina

L’estació italiana de Santa Caterina Valfurva acull en els pròxims dies esquí alpí de velocitat. Cande Moreno, Jordina Caminal i Jèssica Núñez han competit aquest diumenge en dos descensos FIS.

La millor andorrana ha estat Moreno, amb una 9a i una 15a posició, respectivament. Després de la jornada d’entrenament del dia anterior, quan va fer el 7è temps, avui en les dues curses s’ha mantingut entre les millors.

En el primer descens, Moreno ha estat 15a amb un crono de 1.08.21, a 1.44 de la guanyadora, la italiana Federica Sosio, que s’ha imposat amb 1.06.77. En aquest primer descens, Jordina Caminal ha estat 72a a 5.69, mentre que Jèssica Núñez no ha completat la cursa.

En el segon descens de la jornada, Moreno ha finalitzat en la 9a plaça amb 1.07.58, a 1.12 de la guanyadora, que ha estat novament la italiana Sosio amb 1.06.46. En la 54a posició ha acabat Jèssica Núñez, a 3.30, mentre que Jordina Caminal ha estat 66a a 4.13.

Demà es disputa un supergegant FIS i la combinada.

Gutiérrez i Mijares out a la segona Copa d’Europa de Vaujany

Vaujany (França) ha celebrat avui la segona Copa d’Europa d’eslàlom femení d’aquest cap de setmana. Ni Mireia Gutiérrez ni Carla Mijares han pogut completar la cursa.

Mireia Gutiérrez ha aconseguit entrar en la segona mànega en classificar-se 33a en la primera baixada, amb un crono de 49.13, a 2.97 del millor registre. Però, en la segona mànega no ha pogut finalitzar la baixada.

Per la seva part, Mijares no ha acabat la primera mànega en enforquillar en la segona porta.

La pròxima cita per a l’equip femení serà el dimarts dia 12 a la Copa del Món d’eslàlom de Flachau (Àustria) per a Mireia Gutiérrez, i dos gegants FIS per a Carla Mijares a Lenk (Suïssa).