Principis actius a petites dosis per a la cura de la pell. El microdosing

És innegable que actius com el retinol o els alfa i beta-hidroxiàcids poden transformar la teva pell, però també és cert que no sempre són amics de les pells sensibles. El motiu? La seva alta potència pot causar irritació i enrogiment. Aquí és on entra en joc el microdosing, una tècnica que aposta per concentracions baixes i ultraprecises perquè gaudeixis dels seus beneficis sense córrer riscos.

La farmacèutica Belén Acero, titular de la “Farmàcia Avenida de América” i especialista en dermofarmàcia i nutrició, ens explica en què consisteix el microdosing i per a quins tipus de pell està indicat.





Què és el microdosing?

El microdosing consisteix a usar dosis més petites de principis actius en lloc d’optar per fórmules amb altes concentracions. Aquesta estratègia et permet obtenir resultats efectius de manera progressiva i, sobretot, amb major tolerància. Fins i tot actius potents com el retinol o l’àcid glicòlic es poden incloure en la teva rutina diària sense alterar la pell, la qual cosa el converteix en una opció ideal si tens una epidermis sensible o reactiva.

Avui dia, moltes pells estan sobreestimulades per un excés de productes. Aquest enfocament minimalista i precís ajuda a evitar aquesta saturació, donant pas a una bellesa més conscient i pausada. Perquè, en termes de cura de la pell, a vegades «menys és més».





Actius que funcionen (i els que no) amb microdosing

Els ingredients més compatibles amb aquesta tècnica són:

– Retinol: Perfecte per a renovar la pell sense causar descamació.

– Vitamina C: Antioxidant estrella, ideal per a il·luminar i protegir.

– Àcids exfoliants: Com el glicòlic, làctic i salicílic, que mantenen la seva eficàcia sense irritar.

I què mai has de microdosificar? El protector solar. Aquí no hi ha marge per a dosis petites: aposta sempre per un SPF 50 i reaplica’l amb freqüència per a prevenir taques, envelliment prematur i problemes cutanis més greus.





És eficaç el microdosing?

Potser et preguntes si aquestes dosis baixes són tan efectives com les més altes. La resposta depèn de la teva pell. Mentre que algunes persones toleren perfectament concentracions potents, unes altres poden patir irritacions. Per a pells sensibles, reactives o amb tendència a la hiperpigmentació postinflamatòria, el microdosing és una solució suau però efectiva, ja que ajuda a mantenir intacta la barrera cutània.

La clau està en la constància. Usar diàriament un producte que la teva pell toleri és molt més efectiu que aplicar-lo de tant en tant i provocar enrogiment o mal en la seva barrera protectora. En un món on la bellesa lenta i conscient guanya terreny, les dosis baixes es converteixen en el millor aliat per a una pell saludable, equilibrada i radiant.





