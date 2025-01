Francesc Mauri

La setmana passada 13 de gener, setmana dels barbuts, es va arribar fins als -13 °C a Das o -12 °C a Ger, a la Cerdanya, o fins als -11 °C a Esterri d’Àneu. Molts valors han baixat dels 5 sota zero a l’interior i només han quedat positius a la mateixa línia de la costa. En el cas de Lleida, s’ha registrat la mínima més baixa des del gener de 2021 de -5,6 °C. Però destaca també i molt els -3,5 °C de Vinyols i els Arcs a tocar de Cambrils, al Baix Camp. És el valor més baix en trenta-cinc anys! A Valls, capital de l’Alt Camp, la mínima de -3,3 °C ha estat la més baixa dels darrers dotze anys.

La saviesa popular ens diu que la setmana dels barbuts és la setmana més freda de l’any, igual que a l’estiu hi ha la canícula com a període més càlid de l’any. El nom prové de les barbes llargues, abundoses i espesses que tenen els sants d’aquests dies: sant Hilari, el dia 13; sant Pau ermità i sant Maur, el dia 15; i sant Antoni Abat, el dia 17. També se sol allargar la setmana fins a sant Fructuós.

Un cop més, la tradició popular té un fons de certesa, i per aquesta raó arriba als nostres dies. Des del punt de vista climàtic, és a dir, amb anàlisis durant més de trenta anys, es confirma que el mes de gener a Catalunya és el mes més fred de l’any, sobretot pels volts de mitjan mes. A més, amb dades de la temperatura de 850 hPa mitjana en trenta anys, també es demostra que aquesta és la més freda amb valors que entre el 12 i el 17 de gener, baixa dels 3 °C.

Això és així perquè si el màxim fred hauria de coincidir amb el solstici d’hivern, dia amb menor radiació del sol, que és, en definitiva, el motor de la nostra escalfor, la inèrcia tèrmica de l’aire fa que el màxim refredament es doni a mitjan gener. En el cas de l’aigua, la seva inèrcia tèrmica és més lenta i trasllada el moment de l’aigua del mar més freda a casa nostra cap a finals de febrer.

Hem de tenir present que el sol no escalfa directament l’aire, de fet, l’aire és transparent quan fa sol. La radiació solar escalfa el terra o l’aigua i són aquests dos elements els que transmeten, encomanen l’escalfor a l’aire. Per tant, funcionem amb la inèrcia dels materials que componen el terra i el mar. Un bosc, un camp llaurat, un camp amb plantes, l’asfalt, el ciment, etc.. es comporten de manera molt diferent