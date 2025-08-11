Primer trimestre: Augment del 17,4% en l’execució del pressupost de despeses del sector públic

L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic* ha estat de 287,67 milions d’euros per al primer trimestre de 2025, amb un increment del +17,4% respecte al primer trimestre de l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 316,66 milions d’euros, amb un increment del +10,3% respecte al primer trimestre de l’any anterior.
Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al primer trimestre de 2025, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 38,11 milions d’euros (-33,8%), el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 33,57 milions d’euros, amb un decrement del -36,8% respecte al primer trimestre de l’any passat. El resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de 28,99 milions d’euros, amb un decrement del -31,3% respecte al primer trimestre de l’any passat.
Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 146,78 milions d’euros per al primer trimestre de 2025, amb un increment del +22,8% respecte al primer trimestre de l’any anterior.
Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, l’execució ha estat de 285,36 milions d’euros per al primer trimestre de 2025, amb un increment del +11,4% respecte al primer trimestre de l’any anterior.
Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat per al resultat de gestió un superàvit de 147,71 milions d’euros (-2,8%), per al resultat de caixa un superàvit de 143,17 milions d’euros (-3,0%) i per al resultat pressupostari un superàvit de 138,59 milions d’euros (+1,4%).
*: S’hi inclouen les dades de “S.1311. Administració central”, “S.1313 Administració local” i “S.1314 Fons de la Seguretat pública”.
No s’hi inclouen dades dels subsectors “S.1311b Institucions sense finalitat de lucre” i “S.1311c Societats públiques no de mercat”.