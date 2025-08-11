Lleuger descens de la importació de carburants al juliol

La importació de carburants durant el mes de juliol de 2025 ha estat de 12,20 milions de litres, fet que suposa una variació percentual negativa de l’1,8% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Respecte al juny d’enguany, la variació mensual és del +3,1%. De gener a juliol del 2025, la importació dels carburants ha estat de 95,46 milions de litres, el que representa una variació percentual del +1,3% en contraposició al mateix període de l’any 2024.
En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 164,40 milions de litres, la qual cosa suposa una variació negativa del 0,1% respecte als 164,54 milions de litres importats durant el mateix període anterior.