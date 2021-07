Prevenir les puces en els gats

Les puces són els paràsits externs més comuns en els gats. Encara que no sol ser una malaltia mortal, és millor prevenir-la. Et deixem uns petits consells per a ajudar al teu gat al fet que no contregui aquesta malaltia.

D’una banda pots utilitzar antiparasitaris en el teu gat, com poden ser pipetes, esprais, collaret anti puces, o locions. Aquests mètodes només seran efectius en gats que estan sans, és a dir, que encara no tenen puces, en cas contrari no seria efectiu. Per a gats que ja tenen puces es recorreria a una altra mena de tractament.

També pots dur a terme una sèrie de mesures a la teva casa per a evitar-les. Una d’elles és netejar minuciosament aquells llocs de l’exterior on sol estar el teu gat, ja que normalment les puces no solen estar dins de casa sinó en jardins i patis. Per a evitar-les dins de la teva casa, passa l’aspiradora sovint.

El vinagre pot arribar a ser un bon anti puces. Barreja’l amb una mica d’aigua i guarda la solució en un esprai. Pots ruixar el producte en els mobles de la casa i sobre el teu gat. També pot funcionar el peròxid d’hidrogen, però aquesta vegada només sobre el teu gat. Un bany regular cada pocs dies amb aquest producte ajudarà a espantar a les puces de la teva mascota.

Per Tot Sant Cugat

Font wikifaunia.com