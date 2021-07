El Ford Bronco comença a la fi la seva producció sense notícies de l’híbrid ni de l’elèctric

Després de molts mesos d’espera, el nou Ford Bronco 2021 ha començat a sortir de la cadena de muntatge de la planta de Michigan. Encara que de moment només estan sent produïdes les versions de combustió tradicional, ja que les confirmades variants electrificades del tot terreny de Ford seran presentades una mica més endavant.

Les primeres unitats del nou Ford Bronco 2021 ja van camí dels concessionaris. Una data que molts clients nord-americans esperaven amb ànsies des d’inicis de l’any passat, que és quan havia d’haver estat presentat. No obstant això, la crisi sanitària que seguim patint va provocar no només el retard del debut de la nova generació del tot terreny de Ford, sinó també nombrosos inconvenients que han provocat que l’inici de la seva producció s’hagi demorat més del compte.

Fa 15 dies Ford va anunciat oficialment l’inici de les operacions a la planta de Michigan, on el nou tot terreny està sent acoblat al costat del Ford Ranger. Ja que tots dos models comparteixen plataforma i mecàniques, al menys les destinades a mercat nord-americà.

El retard en l’inici de la seva producció ha suposat una anècdota bastant curiosa que queda per a la història del model, ja que la nova generació del Bronco va ser presentada com a model 2021 el 2020, però ha acabat arribant durant el model year 2022, que, aproximadament, Sol comprendre la segona meitat de 2021 i la primera meitat de 2022.

Noves variants

De moment Ford només està acoblant les versions de combustió de la gamma regular, a les quals se sumaran en uns mesos o en pocs anys noves i interessants variants, incloent el radical i esportiu Ford Bronco Raptor o les futures i ja confirmades variants electrificades.

Abans fins i tot de la presentació del model, el llavors CEO de la companyia, Jim Hackett, va confirmar que el Ford Bronco també tindrà una variant híbrida, de la qual es pensa que utilitzarà un tren motriu similar al qual podrem trobar en el futur Ford Ranger o el ja presentat Ford Explorer, que compta amb versions HEV i PHEV, totes dues amb un motor V6 EcoBoost de 3.0 litres sobrealimentat associat a una mecànica elèctrica que lliuren una potència total combinada de 322 i 457 CV, respectivament.

D’altra banda, també hi haurà un Ford Bronco d’emissions zero, ja que el passat mes de maig, Jim Farley, el nou CEO de la companyia, va insinuar que l’icònic tot terreny també gaudirà d’una variant alimentada per bateries, encara que sospitem que aquesta arribarà una mica més tard.

Font: motor.es