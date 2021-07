Abans de començar a escriure vull deixar clar el significat de la paraula droga, així no hi haurà malentesos. Aquesta paraula significa, substància que una vegada dins de l’organisme crea, altera o modifica una conducta.

Llavors, l’Ayahuasca és un líquid obtingut a través de la barreja de dues plantes, la pròpia Ayahuasca (Banisteriopsis caapo) i la psycotria viridis també denominada Txacruna i que conté l’al·lucinogen DMT (Dimetiltriptamina), els seus efectes sobre l’organisme duren entre 4 i 8 hores i comencen als 45 minuts de la seva ingesta.

Com a droga, sempre depèn de les lleis de cada país per a considerar-la com a legal o il·legal. Després, la persona que s’apropa a ella no ho fa per diversió ni per a fugir dels seus problemes, no és una droga recreativa, és més aviat introspectiva, s’acudeix a ella per a conèixer-se millor o per a superar algun trauma, trastorn o addicció.

D’altra banda, cal anar en compte amb ella perquè no és apta per a persones amb problemes mentals, ja què en ser al·lucinògena pot empitjorar l’estat perceptiu i deixar seqüeles irreversibles. Si la persona ja de per sí, veu i sent coses que no hi son, sota els efectes de la droga pot ser una experiència més nociva que beneficiosa.

Igualment, per norma general el seu consum sempre es fa en presència d’un guia (xaman), que exerceix de mediador entre la substància i l’experiència buscada, cal tenir en compte que sota els seus efectes perdem el contacte amb la realitat. Això d’una banda i per una altra, també es pot patir ansietat sobtada, eufòria i vòmits.

Després, una altra experiència és la sensació de l’abandó del propi cos, una cosa molt típica en les drogues psicodèliques, igual que fantasiar amb la mort i els esperits. Aleshores, si tens la intenció d’anar a un retir d’Ayahuasca, informa’t abans dels beneficis i perjudicis que obtindràs i sobretot, de la formació de la persona responsable de guiar-te durant la sessió. No tothom es capaç de fer-ho.

