Andorra a Taula 2025 consolida el seu paper com a motor de dinamització gastronòmica

Les jornades gastronòmiques Andorra a Taula han tornat a situar la cuina de tardor al centre de l’activitat gastronòmica del país amb la celebració de la seva 19a edició, que van tenir lloc del 8 al 30 de novembre de 2025. Durant aquestes setmanes, 33 restaurants del Principat han participat en l’esdeveniment oferint menús degustació que han posat en valor els productes de temporada, la creativitat dels xefs i la riquesa gastronòmica d’Andorra. Com és habitual, les propostes s’han basat en ingredients de proximitat i de temporada, consolidant Andorra a Taula com una excel·lent oportunitat per a gaudir de la restauració local en la seva màxima expressió.
Els menús, tant de caràcter tradicional com gastronòmic, han presentat preus compresos entre 35 i 70 euros, amb una majoria de propostes situades per sota dels 50 euros, fet que ha facilitat l’accés tant del públic local com del visitant i ha reforçat el caràcter popular de les jornades. Les propostes han inclòs aperitiu, un o dos primers plats, segon (i en alguns casos tercer i quart), postres i maridatge.
En comparació amb l’edició anterior, els resultats de 2025 mostren una evolució qualitativa favorable, tant pel que fa a la distribució territorial de les vendes com a la diversificació de l’oferta gastronòmica. Les dades confirmen una bona resposta del públic i una participació equilibrada entre parròquies, posant en valor la gastronomia com a element tractor de l’activitat turística i comercial.
L’Andorra a Taula continua sent també una eina rellevant per al sector de la restauració i hoteler d’Andorra, contribuint a generar activitat, visibilitat i oportunitats per als professionals de la restauració.
Des de l’organització es valora molt positivament el compromís dels restauradors participants i la bona acollida d’aquesta 19a edició, que consolida Andorra a Taula com un aparador de la qualitat, la creativitat i la diversitat de la cuina andorrana.
Amb aquest balanç, Andorra a Taula reforça el seu posicionament com un esdeveniment estratègic dins el calendari gastronòmic del país, amb la mirada posada en continuar creixent i aportant valor al sector en futures edicions. La Unió Hotelera d’Andorra, organitzadora de les jornades, ha confirmat la continuïtat per a aquest 2026, amb el que serà la 20a edició, de l’1 al 30 de novembre, amb els mateixos patrocinadors.