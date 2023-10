L’heliport nacional, operatiu a finals del 2025

Simulació de com estaria ubicat l’heliport nacional a la Caubella (Govern d’Andorra)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Fonré, ha presentat aquest dilluns al matí el projecte definitiu de construcció del nou heliport nacional que s’ubicarà a la Caubella, a la parròquia de la Massana. La futura infraestructura, que es preveu que estigui plenament operativa a finals de l’any 2025, compleix els objectius marcats pel Govern: avançar en el desenclavament del país, agregar seguretat als vols amb un heliport homologat internacionalment i extraient els vols pel centre de la parròquia de la Massana i, finalment, obtenir una infraestructura de titularitat pública. “Amb l’inici d’aquest nou projecte donem resposta a una anhelada reivindicació del país”, ha ressaltat Forné.

El projecte inicia les obres de construcció aquesta setmana i recull totes les al·legacions i els criteris mediambientals per a minimitzar el mínim possible l’impacte visual i ambiental a la zona. Un espai, que tal com ha ressaltat el secretari d’Estat, ja està antropitzat amb la carretera i les pistes d’esquí. La nova infraestructura centralitzarà els vols nacionals i internacionals amb aquest tipus de ginys que arribin al país i serà el punt fronterer aeri d’Andorra amb l’exterior. La zona escollida per a construir l’heliport nacional també permet ubicar la infraestructura en el punt geogràfic central del país, facilitant els vols de rescat i emergències.

Pel que fa a les mesures i al tipus de vols que s’hi podran fer, el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, ha explicat que l’heliport està dimensionat a les necessitats actuals i futures. Així, l’heliport permetrà acollir aeronaus de mida mitjana i també admet l’operació d’helicòpters grans, tant per a emergències com visites d’Estat. Es preveuen de 2.000 a 3.700 operacions anuals en funció dels escenaris, excloent la inducció del trànsit si la tecnologia eVTOL (futurs helicòpters elèctrics) esdevé operable. També es permetrà l’establiment de rutes comercials i vols regulars.

L’edifici mixt preveu tenir un hangar d’estacionament de 800m2 compartimentat per a albergar fins a 7 aeronaus. L’edifici inclou zones de tractament de passatgers (420 m2), zones comercials i oficines (860 m2). La pista és de 100x20m.

En relació al calendari previst, les primeres intervencions s’iniciaran aquesta setmana i el seguiment es farà tant per part del concessionari, com del Govern i una Propietat Delegada. El camp de vol es preveu que estigui enllestit a mitjans del 2024 i els edificis annexes estaran acabats a mitjans del 2025, moment que es preveu que comenci un període de proves durant el qual l’heliport entrarà en funcionament per tal d’obtenir l’autorització definitiva i la posada en funcionament a finals d’aquell mateix any. La inversió inicial per a l’inici de les obres serà de cinc milions d’euros.