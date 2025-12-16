Pirmin Estruga, 4t a l’eslàlom FIS de Ruka

L’esquiador andorrà, Pirmin Estruga (FAE)

L’equip nacional masculí desplaçat a Finlàndia ha disputat aquest dimarts, 16 de desembre, a Ruka, el segon eslàlom FIS, amb l’esquiador del Principat, Pirmin Estruga, finalitzant a la quarta posició. El corredor andorrà ha marcat un temps de 1.26.77, a 1.70 del guanyador, que ha estat el finlandès Urho Rechardt amb 1.25.07.

Pirmin Estruga feia el 7è temps a la primera mànega (+1.35) i el quart a la segona (+0.61).

Per la seva part, Maià Font i Marc Fernández, que a la primera mànega eren 13è i 14è, respectivament, no han pogut completar la segona mànega. De la seva banda, no ha acabat la primera Àlvar Calvo.

