Carla Mijares mostra un bon esquí a Courchevel, però queda fora a la primera mànega

L’esquiadora, Carla Mijares, ha disputat, aquest dimarts, la Copa del Món de Courchevel (França), on no ha pogut completar la primera mànega tot i que estava produint un esquí molt bo que l’estava deixant entre les 30 millors fins el moment de caure, quan marcava el 26è registre. En una pista que s’anava marcant i complicant molt, l’andorrana ha sortit a lluitar la cursa i ho ha fet amb el dorsal 50. Carla Mijares ha fet un esquí fluid que l’ha portat a marcar el 26è temps al primer intermedi amb +0.91. Però, al pla, en sortir d’una triple, en una porta a dretes ha picat i ha quedat fora de cursa.
Pròxima cita, Copa d’Europa
La pròxima cita de Carla Mijares serà a Ahrntal (Itàlia), els pròxims divendres 19 i dissabte 20, a les Copes d’Europa d’eslàlom, on també competirà Íria Medina.
Les curses WC de Mijares
A la primera cursa de la Copa del Món, a Levi, va ser 45a a 0.76 de les 30; a la segona prova, a Gurgl, no va poder finalitzar la primera mànega quan estava marcant temps amb opcions de top30; i a la tercera, a Copper Mountain, va ser 47a. Abans de la cita de Courchevel d’aquest dimarts, l’andorrana va competir només tornar dels Estats Units a la Copa d’Europa de Mayrhofen, on va assolir la 23a plaça.
Carla Mijares, esquiadora: “Al final amb el dorsal 50 ja saps que serà una lluita i realment no l’he trobat que estigués tan malament, era un forat bastant net que podies ficar-te dintre i podies esquiar bé, però és una llàstima. Al final estic contenta de l’actitud amb la que surto, vinc de l’any passat que em costava molt afrontar les curses i trobo que en això estic fent un pas endavant. Però, està clar que he de treballar amb la meva solidesa i amb ser molt exigent en els punts claus per a no perdre oportunitats així. No he vist la mànega, però m’he sentit confiada, i això es reprodueix en un bon esquí. En això estic contenta i vull seguir treballant en això”.