Albert Ruiz Feijóo guanya el XVI Concurs de narrativa fantàstica i de terror d’Encamp

La Biblioteca comunal d’Encamp ha acollit aquesta tarda de dimarts l’acte de lliurament de premis del XVI Concurs de Narrativa Fantàstica i de Terror, que enguany ha rebut un total de 44 relats repartits entre les tres categories del certamen, una xifra similar a la d’anteriors edicions. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha afirmat que “hem rebut treballs de gent de renom, cosa que eleva el llistó” i que “en aquesta setzena edició del concurs s’hagin rebut 44 originals, una xifra estable, demostra que el gènere continua viu”.
En la categoria ‘Adults’, el primer premi ha estat per Albert Ruiz Feijóo, amb l’obra ‘Pors’, autor que l’any passat va obtenir el segon premi del mateix concurs i que el 2017 va ser distingit amb el premi Martí i Pol. El segon premi ha recaigut en Laia Coma, amb ‘Memento mori’ i ‘La cadira buida’, de Meritxell Colell, ha estat tercera. Aquesta categoria ha estat la més participativa, amb un total de 30 propostes presentades.
Pel que fa a la categoria juvenil, la guanyadora ha estat Laura Pereira Alonso, amb el relat ‘Dolor’, mentre que el podi l’han completat Txell Pérez León, amb ‘On l’aigua és fosca’ i Stanies Vea Uclaray –vencedor l’edició anterior- amb l’obra ‘Karma’.
Finalment, Cèlia Guitart ha guanyat la categoria ‘Cadets’ amb ‘L’arbre maleït’. El segon premi ha estat per a Sara Martínez amb ‘Qui el va matar’, mentre que la tercera posició ha quedat deserta.
El jurat i l’organització han destacat la qualitat dels dos premis de categoria Cadet, i han posat de manifest el fet que, enguany, sí hi hagi hagut participació, ja que és una categoria que en algunes ocasions ha quedat deserta.
El jurat d’aquesta edició ha estat format per la filòloga i guanyadora de l’edició passada, Laura Casanovas, i pels escriptors Albert Font, Laura Tejada, Núria Gras i Sònia Puente. Durant l’acte, s’han llegit fragments dels relats guanyadors de cada categoria, acompanyats per la música a piano del jove estudiant Joel Andrés Wang.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha remarcat durant l’acte que “la participació ha anat més enllà de l’àmbit nacional, amb obres procedents d’altres indrets del Pirineu i de fora d’Andorra” i ha subratllat que “el concurs d’Encamp ha evolucionat amb els anys i s’ha convertit en un espai de formació i aprenentatge per als autors.
El certamen, obert a tots els residents a Andorra, les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell, així com als departaments francesos de l’Arieja i els Pirineus Orientals, consolida un any més el seu paper com a plataforma per a fomentar la creació literària en llengua catalana dins del gènere fantàstic i de terror.
Pel que fa als premis, les categories Joves i Adults han estat dotades amb 400 euros per al primer classificat, 300 euros per al segon i 200 euros per al tercer. En la categoria Cadets, els guardons consisteixen en un lot de llibres i vals de compra per valor de 100 i 70 euros, respectivament.
Guanyadors del XVI Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror
CATEGORIA CADETS
- Primer premi: Cèlia Guitart Sendino, amb ‘L’arbre maleït’
- Segon premi: Sara Martínez Guerrero, amb ‘Qui el va matar’
CATEGORIA JOVES
- Primer premi: Laura Pereira Alonso, amb ‘Dolor’
- Segon premi: Txell Pérez amb, ‘On l’aigua és fosca’
- Tercer premi: Stanies Vea Uclaray amb, ‘Karma’
CATEGORIA ADULTS
- Primer premi: Albert Ruiz Feijóo, amb ‘Pors’
- Segon premi: Laia Coma Casellas, amb ‘Memento mori’
- Tercer premi: Meritxell Colell Martínez, amb ‘La cadira buida’